【安心復出】許志安表明與黃心穎斷絕來往　安仔戴婚戒復出：盡力向前望

▲ 「安心事件」14個月後，許志安復出會傳媒。（黃建輝 攝）

自去年爆出跟黃心穎出軌後的許志安，自舉行記者公開道歉後，一直處於停工狀態。今日許志安「復出」為於晚上7點為ViuTV節目《Chill Club》進行錄影演出，這也是許志安自停工後首度公開演出，自備受關注。

許志安今日精神不俗，手戴著婚戒的他，跟傳傳媒說好久不見。

之後安仔首先剖白：「今日因寶麗金50周年活動，邀我來唱歌，因我以前是正東屬同系公司，故來出席。最重要是經過這段時間的沉澱、靜思、反省和學習，自己成長不少，這段時間，每次面對自己起點在哪，都盡力向前望。」

「今日這個時間是很好的timing，出來再面對自己，面對群眾，面對社會，那件事令到我更懂得去面對自己，希望在事件發生後，自己未來可以做得更加好，重新出發，做好自己。」

安仔稱：「在這段時間的過程中，明白家人的重要，裝備自己也最重要，過去日子多留家看書，做運動，我要知道有信心才可以出來，面對大家，承擔自己曾講過的話，就是好好靜思己過，這是一個很好的時間裝備好自己重新出發。」

【安心復出】許志安復出表演內容曝光 停工14個月首度剖白心聲

▲ 許志安復出惹來傳媒追訪。（攝影：黃建輝）

未有再同心穎聯絡

被問到是否全面復出，安仔答：「大家都知現知現在疫情，不會想太遠，也不到自己，最重要自己準備好，自己要有信心去做得比以前更好，復工與否留給公司。」

另外，安仔被問到有否再跟心穎聯絡，他肯定說沒有。「以前的事過了便過，過去是一個傷痕，警醒自己未來要做得更好，我知道要大家再接受我，是需要時間，我只希望及有信心日後每一步都做得更好。」

▲ 許志安坦言現時未有新工作。（黃建輝攝）

許志安坦言今日復出前有少許緊張，也多謝太太Sammi給他信心，令他相信可以100％做好這件事。「太太都有同我講，要100% ready、有信心、內心要正面、出來時要真心。」

安仔並強調：「我會勇敢承諾面對將來，就算緊張都要面對！」

安仔又指這段日子更珍惜家人，尤其家中的老犬Lucky已15歲，每天都要花不少心力去照顧，他希望可讓愛犬在倒數日子活得開心，減少痛苦。提到愛犬，安仔顯得感觸並眼有淚光。

▲ 許志安現身ViuTV，跟主持駱振偉、趙學而和羅敏莊演唱。（攝影：黃建輝）

另外，剛有新戀情的馬國明，也有向許志安作祝福，安仔微笑道有留意對方新聞，但就留待馬國明自己去答。他並表示過去日子，最想感謝不少朋友的鼓勵和支持，以及要感謝家人包括太太Sammi給予信心。

安仔又指暫時未有新工作，有指他會為梁漢文演唱會做嘉賓，安仔稱未有被邀請，如有時間一定支時，至於去年他原定的演唱會，就未有計劃重開。

今晚節目，許志安將唱出《一步一生》及跟女歌手AGA合唱《半天假》。