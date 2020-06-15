黎智英等15人涉組織非法集結等　被告擬就轉介區院申覆核

▲ 黎智英、李柱銘等15人今日到西九龍法院提堂。（梁偉榮攝）

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘等15人，涉於去年反修例事件期間組織、參與以及煽惑他人參與集會，被控8罪分3案處理。3案今（15日）於西九龍裁判法院再訊，控方擬轉介案件至區域法院處理，辯方申請押後轉介程序，以考慮及準備申請司法覆核。案件押後至7月15日再訊，若辯方決定申請司法覆核，屆時將聽取暫緩轉介的理據。

3案共15名被告，包括黎智英（72歲；商人）、李柱銘（81歲；大律師）、李卓人（63歲；職工盟秘書長）、吳靄儀（72歲；大律師）、梁國雄（64歲；自僱人士）、何秀蘭（65歲；退休人士）、何俊仁（68歲；律師）、梁耀忠（66歲；立法會議員）、區諾軒（32歲；大學講師）、陳皓桓（24歲；社民連組織幹事）、楊森（72歲；兼職大學教授）、吳文遠（43歲；管理顧問）、單仲偕（59歲；區議員）、蔡耀昌（52歲；社區組織幹事）、黃浩銘（31歲；區議員助理）。

控方擬今天轉介3案至區域法院處理，辯方申請將轉介程序押後4星期，期間將會要求控方交代轉介案件的理由，及準備對控方轉介案件到區院的決定，提出司法覆核。

控方反對押後，指律政司有權轉介案件到上級法院審理，而律政司的檢控決定應為獨立及不受干預，司法機構應按控方要求批准轉介案件。控方又指，根據案件的嚴重性、複雜性、牽涉的證人及被告數目，案件應在區域法院審理，並拒絕進一步解釋轉介原因。

辯方回應指，案件屬於例外，被告面對的刑責並非必須在區域法院審理，指司法覆核的勝算大。裁判官質疑，法庭是否有司法權押後轉介程序，以等待司法覆核的結果，並詢問控方是否願意進一步解釋原因。

控方回應將不會，又提到辯方在案件上一次聆訊中，未有作出任何反對。辯方回應指，上星期五（12日）才收齊控方文件，而正如控方所指案件複雜，辯方需時準備。

裁判官又提到，既然控方拒絕進一步解釋原因，押後4星期便沒有意義，辯方回應指，這影響到司法覆核的申請基礎。

裁判官最終批准3宗案件押後至7月15日再訊，期間讓辯方考慮是否申請司法覆核，辯方須於兩星期後通知控方有關決定；如果辯方決定申請司法覆核，屆時控辯雙方將會就暫緩轉介一事作爭議，所有被告續准以原有條件保釋。

首案被告黎智英、李柱銘、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及區諾軒，被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於2019年8月18日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。

黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁另涉第2宗案件，他們與其餘5名被告陳皓桓、楊森、何秀蘭、吳文遠、單仲偕及蔡耀昌，同被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項組織1個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，煽惑他人明知而參與1個未經批准集結；及於同年10月1日在香港，組織及參與1個未經批准集結。

第3宗案件被告包括陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森及吳文遠。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年10月19日，在中環終審法院外，煽惑他人明知而參與1個未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控他們於同月20日在香港，組織及參與1個未經批准集結。

另外，黎智英、楊森及李卓人3人早前被控於2019年8月31日，明知而參與未經批准集結，今天再提訊，同樣押後至7月15日再訊，以待辯方考慮申請司法覆核。

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記者：王仁昌