【婆媳悲劇】葵涌邨爆婆媳糾紛為湊B仔爭執　先後服藥飲「綠水」雙雙尋死【附專家拆解兩代矛盾】

▲ 葵涌邨昨晚發生婆媳糾紛，奶奶激動下服藥，媳婦則飲「綠水」雙雙尋死。

婆媳糾紛是世紀家庭難題，昨晚（14日）11時許，葵涌邨秋葵樓一單位爆發激烈婆媳糾紛，一名56歲姓林的奶奶，疑因湊孫問題，與30歲姓曹的媳婦發生激烈爭執。期間兩人更先後服食止痛藥及飲清潔劑「綠水」企圖自殺，家人發現後報警將兩人送院，奶奶一度陷入昏迷。

涉事的56歲林姓奶奶一家在秋葵樓上址居住超過20年，31歲曹姓媳婦於兩年前搬入。昨晚兩人就管教1歲孫仔的問題起激烈爭執，奶奶先服止痛藥，媳婦則飲清潔劑「綠水」雙雙企圖自殺。

「夾心人」丈夫左右做人難，於是報警求助，救護員到場將兩人送往仁濟醫院治理，其中奶奶一度昏迷，經搶救後恢復知覺。

警方經初步調查後，相信二人因瑣事爭執，事件無可疑，列作企圖自殺案處理。

專家拆解兩代管教矛盾

涉事的婆媳出現兩代管教矛盾而造成悲劇。TOPick訪問了心理輔導員及家庭治療師文盧麗萍（文太），現時不少家庭找長輩照顧孩子，她提醒爸媽留意長輩不可取代父母的角色，養兒育女的責任須父母承擔，不宜過分依賴長輩，而重要的是雙方調適心態，始終兩代生活經歷不同，管教小朋友時易出現分歧。

父母方面

信任與溝通：要尊重長輩，彼此多溝通，記著大家是為孩子著想，明白長輩協助照顧孫兒不是理所當然的。

爭取親子時間：有些事情，如與學校聯繫必由自己親力親為，勿事事交予長輩。

勿直斥不是：多從旁觀察長輩如何照顧孫兒，遇上認為不妥當的地方，不要立即指正長輩，尊重為上。

長輩方面

勿縱壞子女：有新手爸媽很多事仍依賴長輩，即由嫲嫲或婆婆照顧孫兒，長輩變相照顧了兩代小朋友。長輩須放手，讓子女擔起及學習做父母角色。

勿只享孫福：有些長輩想得孫仔女歡心，以退休心態享孫福，溺縱孫兒。他們宜分擔「Share Parenting」，父母及（外）祖父母分工合作管教小朋友，同時兼任教導這些困難工作。

忌恃老賣老：勿向子女展示「我食鹽多個你食米」的心態，明白最終的管教權是父母。

就有關事件，文太認為涉事的婆媳二人是一時之間受刺激，她們當刻應分開一下，冷靜情緒。如果第3人在場，如丈夫/兒子，可作調停角色，避免火上加油，例如可讓她們飲水、洗臉等，有關爭論容後再討論。文太提醒在管教孩子上沒有必定的對錯，切記勿因管教分歧而自覺受到不好對待。「暫停抖抖，冷静一下，事情會無感咁嚴重的。」

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責任編輯︰林綺玲、顏紫燕