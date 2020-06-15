教育局：1,546名跨境生如期復課　多人未有預先填妥資料致延誤

▲ 中三至中五級跨境生今日（15日）復課，圖示跨境生在入境香港時，填寫由衞生署提供的健康申報表。（政府新聞處提供相片）

約2,500名中三至中五跨境生今日（15日）可恢復到港上課，因應防控疫情需要，有關學生專用深圳灣及福田/落馬洲支線口岸回港上課，乘校巴「點對點」往返學校及口岸，但今早有校巴延誤時間長達約1小時。

教育局發言人表示，根據學校匯報的概況，港方兩個管制站的出入境檢查大致順暢，但由於不少使用深圳福田口岸的學生，未有按指示預先填妥內地所需資料，因而出現延誤，影響校巴開出及抵校時間；至於從深圳灣開出的校巴大致能準時抵達學校，運作暢順。

【復課日】中三至中五跨境生復課多名學生遲到 過關需花近一小時

高中跨境生憂跟不上進度 復課首日捨課後午膳時間為翌日測驗補課

▲ 跨境生前往乘搭校巴。（政府新聞處提供相片）

教育局認為，有關跨境生首天及首次使用新的跨境安排上學，需要時間熟習屬預期之內，局方已透過學校再次提醒同學需要注意的地方，相信學生在熟習相關安排後，日後上學情況會逐步暢順。

教育局續指，早前約有1,800名中三至中五跨境生預先登記回港復課，而今日共有1,546名學生跨境上學，佔8成半，局方指，有學生因各種原因缺席，包括證件問題、未及取回核酸檢測陰性結果、事先請病假或事假等，他們跟其他選擇暫時不回港上課的同學一樣，會繼續接受學校的學習支援，例如網上授課等。

▲ 學生使用跨境學生通關專用通道。（政府新聞處提供相片）

▲ 跨境學生接受體溫檢測。（政府新聞處提供相片）

同日，全港學校進入第3階段復課，幼稚園高班（K3）至小三學生首日重返校園。教育局表示，整體而言，全部學挍均表示運作正常。

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責任編輯：馮琪雅