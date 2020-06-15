【新冠肺炎】祿泉樓可成為超級傳播　袁國勇：疫情夏天持續或於冬天再爆發

▲ 袁國勇指沙田瀝源邨祿泉樓或屬其中一宗超級傳播，呼籲市民關注喉管維修保養。（資料圖片）

本港抗疫近半年，近日再有本地個案且涉及沙田瀝源邨群組，令該群組感染人數增加至9人。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與港大微生物學系臨床副教授杜啟泓在《香港醫學雜誌》發表評論文章，指出本地新冠肺炎死亡率少於0.4%，近乎是全球最低，歸功於高達97%港人自律戴口罩，但籲港人不能自滿，因預期疫情夏天仍持續，冬天或再有新一波爆發。

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文章指出，香港有傳播「COVID-19」的高風險，加上是全球人口最稠密的地區之一，至少有20萬人居住在60平方英尺或以下的細單位中。此外香港人口眾多，其中65歲以上的老年人有127萬人，他們容易感染後出現嚴重併發症，而且有大約有15萬人穿越深港邊境，每天約有20萬人通過香港國際機場旅行。

故此本港存在高風險因素，不過香港人對口罩的依從性達到了97%，事實證明也只有40%的病例屬於本地感染，而且在疫情爆發的5個月，香港醫護人員的高專業水準，出色的感染控制培訓以及充足的個人防護設備，引致本港有較低的相關的死亡率和發病率。儘管在全球有超過600萬例病例和360,000例死亡，但香港是發達地區每百萬人口中最低的之一。

不過袁國勇及杜啟泓強調市民不應自滿，因一宗超級傳播足以令到醫療系統崩潰，文章指出沙田瀝源村祿泉樓的7個病例群居住在不同樓層的六個單位中，這個可能是預示著一場重大的超級傳播事件，不應僅僅視為一個社區群，又形容近月因喉管問題而要緊急撤離個別樓宇住戶，提醒港人關注喉管維修保養的重要性。

文章又預告，由於本港冬天天氣涼爽乾燥，有利於病毒傳播及其環境穩定性，而且港人的陽性抗體率低，未來一年亦未必有安全及有效的疫苗普及供應，估計疫情短期內不會完結，冬天很可能會有新一波爆發，甚至可能成為季節性來襲的呼吸道傳播疾病，同時呼籲政府必須為社區輕徵或無病徵人士加強檢測，每日至少驗7,500個樣本。

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責任編輯：鄧凱文