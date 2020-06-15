半癱漢不治肛門被發現塞紗布　社署督察指護老院更表被冒簽但不足以起訴

▲ 醫生何廣志今被重召作供。（林欣樂攝）

居於牛頭角劍橋護老院的半身癱瘓智障漢，不適入院後不治，被發現肛門塞有紗布等異物，死因研訊今（15日）午續。社會福利署督察指，她調查下發現院舍內有職員在執勤表上冒簽，但未有向律政司提及，原因是她認為證據不足以起訴。督察又對護老院董事陸艾齡指「社署好鍾意劍橋」的說法有所保留。



死者王志成（60歲）生前入住牛頭角劍橋護老院，2016年1月31日因嘔吐及腹瀉等送往聯合醫院接受治療，同年2月2日身亡。

社會福利署牌照事務科督察方婉儀作供指，社署於死者死後收到醫院社工轉介，便開始調查該懷疑虐老事件。方供稱，她不知道院舍曾短暫更換董事，故於2016年7月發警告信時，仍致函董事陸艾齡，內容包括警告院舍其職員出勤紀錄表混亂，同時夜更人手不足，建議院舍改善。死因研訊主任批評方遲了5個月才發警告信，方承認正確做法是在發現問題後一周內發警告信。

方續稱，她於調查期間得知有護理員指，職員出勤紀錄表上有人冒簽。死因研訊主任質問方，為何未有向律政司報告，以便就事件作出虛假陳述的刑事檢控，方則指因為舉證有困難，死因研訊主任則指檢控決定在於律政司。

方又供稱，護老院轉換董事毋須通知社署，故社署就陸艾齡及陸艾思兩人曾辭任及再次擔任董事一事並沒有資料。方亦表示不知道公司曾改名康璟護老院，至於陸艾齡今早曾供稱「社署好鍾意我哋（劍橋）經營」，方則指對說法有保留。

另外，替死者簽發使用約束衣表格的何廣志醫生再被傳召補充作供，死因研訊主任指，何於2015年4月最後一次替死者簽發准許使用約束衣的表格，根據規例，醫生須每半年覆核一次，但同年10月約束衣表格中並沒有關於死者的記錄。研訊主任質疑何沒有依例覆核，何則指他依賴院舍提醒才會作出覆核。聆訊明續。

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記者：林欣樂