【戲院推介】特設情侶家庭座打造頂級視聽享受　MCL全港首間LUXE影院推$60優惠

▲ 「MCL數碼港戲院」為全港首間LUXE影院。（林宇翔 攝）

寰亞洲立集團旗下的洲立影藝有限公司（MCL）將於6月16日進駐數碼港，全新的「MCL數碼港戲院」將為影迷帶來非凡體驗。作為全港首間LUXE影院，「MCL數碼港戲院」設有4間影院，全部採用Barco 4K鐳射投影機及先進RealD 3D數碼播放系統，其中3間影院還設置Atmos杜比全景聲音響系統，打造出頂級視聽享受。

「MCL數碼港戲院」提供合共逾800個座位，以「A Cinema for ALL」為概念，由座椅到餐飲美食均精心構思，4間影院亦各有特色；無論是追求極致娛樂享受的電影發燒友、希望自成一國的密友、甚至一家幾口同享溫馨觀影樂趣，皆可各適其適，全方位照顧不同觀眾的需要。

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▲ 「MCL數碼港戲院」設有4間影院。（林宇翔 攝）

「MCL數碼港戲院」設有全港首間LUXE：A RealD Experience巨幕影院，內置20米乘10米的革命性RealD 終極銀幕（RealD Ultimate Screen），進階的製作技術提升銀幕反射率至92%，比一般銀幕光亮85%，令2D及3D電影的影像均加倍傳真。

另一方面，終極銀幕的光亮度均勻分布，減少銀幕兩側的陰影，院內觀眾從任何位置，皆可欣賞到清晰影像，配合杜比全景聲音響系統，呈現聲、光都是倍數躍升的頂級巨幕體驗。

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▲ 「雙人座」很適合情侶一起看戲。（林宇翔 攝）

新戲院設有兩間FX影院，並屬MCL院線所獨有，採用超高清4K鐳射投影，配備Atmos杜比全景聲音響系統及Buttkicker動座椅，帶來視覺、聽覺、動感多元化娛樂體驗。影院兩旁更特別設有「雙人座（Two Seater）」，二人同行的觀眾可以更溫馨親密地欣賞好戲。

除了適合情侶的「雙人座」外，新戲院也為喜歡家庭樂的觀眾特設有一間FAMILY HOUSE，座椅貼心設計成多座位長椅，只須拉起座位之間的扶手，即可一秒變身超長梳化，最適合一家大小互相親密靠倚，共享電影樂。

每排座椅之間1.5米的超闊行距，營造出寬敞舒適的空間感；加上影院配備杜比7.1環迴立體聲系統，不論大人細路都可以真真正正放鬆心情，與親朋摯友盡情投入電影世界。

▲ FAMILY HOUSE的座椅可一秒變身超長梳化。（林宇翔 攝）

選用銀灰色作主調的新戲院以金屬質感營造未來風格，同時配以活力洋溢的紅色，透出一絲現代時尚感。在設計方面，以源於顯示影像的基本單位：「像素」（Pixel）為主題。「像素」，也就是「影像元素」，意味著觀眾來到戲院，即可透過大銀幕上的「像素」，深入電影世界。

四間影院的牆壁，皆以「像素方塊圖案裝飾；地下大堂則懸掛多條鑲有LED螢幕的鋁質「像素柱」，並附以充滿科幻感的電腦特效，把「像素」由銀幕上的平面變成現實中的立體佈置，由虛擬變為真實。

與此同時，大堂的部份牆身及天花還展示出「無限鏡像」（Infinity Mirror）及漣漪視覺特效，大大提升空間感之餘，令人處身戲院任何角落，都感到宛如穿梭在不同的影像之中。

▲ FX影院屬MCL院線所獨有。（林宇翔 攝）

為了帶來更多高科技視聽突破，新戲院大堂設有由數碼港培育公司MatrixSense所研發的3D立體投射裝置，播放最新電影預告，讓觀眾感受尖端數碼科技氣息。另一方面，設於商場二樓中庭位置的戲院主入口外，配備了大型電子屏幕，只要踏足戲院範圍，即可進入科技與娛樂二位一體的世界。

近年電子競技成為全球各地的娛樂焦點之一，新戲院有意將這項潮流結合戲院的頂級視聽體驗，往後將可以成為直播電競賽事的戲院。屆時機迷將可安坐戲院，透過高質音響及巨大電影銀幕，全情投入電競賽事的緊張刺激氣氛當中。

▲ 台式滷肉撻。（林宇翔 攝）

▲ 天多利雞墨西哥卷。（林宇翔 攝）

▲ 意式肉丸。（林宇翔 攝）

新戲院又顧及到戲迷對美食的追求，引入多款創新的人氣美食，當中的台式滷肉撻更是獨家推出，與天多利雞墨西哥卷、意式肉丸都是首次進駐戲院。健康美食方面，有素食「未來漢堡」、各式高纖低卡滋味飯糰及無酒精啤酒等，為注重健康的影迷提供「有營」選擇。

至於無肉不歡的觀眾，則可考慮意式肉醬熱狗、芝士肉醬焗薯皮等多元風味美食。除了多款特色美食外，戲院還特別推出自選家庭套餐，讓觀眾自由搭配美食選擇。家庭套餐包裝盒的設計，猶如一個精緻的野餐盒。

▲ 未來漢堡。（林宇翔 攝）

▲ 意式肉醬熱狗。（林宇翔 攝）

▲ 芝士肉醬焗薯皮。（林宇翔 攝）

▲ 芝士撻。（林宇翔 攝）

MCL院線早前曾大刀闊斧重新釐定票價，每張正價戲票為$60，全新票價同樣適用於「MCL數碼港戲院」，觀眾可以此票價盡享LUXE影院、FX影院的嶄新設備。此外，新戲院又與商場合作，於6月16日至8月30日期間推廣各種優惠，讓觀眾享受觀影及購物樂。

MCL院線向來注重旗下各戲院的公共衛生管理，務求為顧客提供整潔舒適的觀影環境。因此「MCL數碼港戲院」開業後亦會嚴格執行以下措施，保證令觀眾睇得開心又放心。

1. 只准佩戴口罩人士進場及為所有客人量度體溫

2. 加強戲院清潔，每小時以1:99 稀釋漂白水清潔客人經常接觸的地方

3. 間場時間於院內噴灑消毒噴霧，以減低傳播病毒風險

4. 每場間場會預留充裕時間作清潔消毒，每日尾場後亦會加強清潔消毒洗手間、影院及座椅

5. 員工佩戴口罩及有足夠個人防疫裝備

6. 暫時維持入座率不多於50%及影院內不准飲食

7. 隨時因應政府公佈的最新衛生條例調整

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記者：梁樂欣