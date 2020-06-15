【開心速遞】第908至914集劇情預告　May不獲大小姐重用性情大變

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

本周《愛‧回家之開心速遞》有阿May暗黑版出現。

第908集（15/6）

May不獲力蓮重用，遂加倍努力爭取她的認同，可惜卻常遭人利用。

力蓮秘密相約大客洽談合作，但Peter使計從May那裡取得情報，並向力士夫婦報訊。

力士夫婦想搶先力蓮促成合作，結果……

力蓮着May向Peter報復，May卻硬不起心腸來；然而她原來亦有陰暗一面，箇中涉及一段往事。

Andy及後又想利用May的同情心竊取情報，期間不慎碰跌May的手機。

手機響起音樂，May竟性情大變，行徑令人吃驚……

第909集（16/6）

若水被變態狂徒偷去打底褲，樹根誓要生擒狂徒，着城安拍下他英勇擒賊的過程，欲藉此宣示他所使的乃是正宗金剛門功夫。

樹根、城安作網上直播，苦候狂徒出現，結果……

樹根的片段在網上瘋傳，引起軒然大波，不單金剛門的功夫遭網民質疑，連《金剛門傳》的廣告商亦大感不滿。

曹總面對不絕的負評，有意腰斬劇集。

金剛門聲望大跌，興趣班的弟子們亦紛紛離棄樹根。

樹根誓要設法為金剛門平反，重振聲威，豈料波折重重……

第911集（17/6）

尚善網上連載的校園偵探小說點擊率甚低，出版社負責人老何指一般讀者未能跟隨尚善的思維，着她降低水平以遷就讀者。

尚善嘗試描寫較笨的主角查案，讓她大感為難，幸而終於找到合適的人物作藍本，還想出有趣的題材。

大學飯堂來了一位新的廚師賢哥，其秘製的滷水雞髀令人讚不絕口。

城安、凌凌與壯其後發現賢哥的滷水甚有可疑，而且發現賢哥竟有連環殺人犯的特徵，他們遂展開調查。

壯及後突然失蹤，城安、凌凌不禁擔心他遭遇不測……

第911集（18/6）

Jenny心情欠佳，約栢菲吃飯，向她展示富豪的奢華生活，並想送她名牌服飾，請她吃珍饈百味，栢菲卻不肯接受，堅持與她平分費用。Jenny及後聽到栢菲與若水等人的話，得悉栢菲推卻跟她約會的原因，遂找藉口向她施贈金錢及名牌服飾，豈料弄巧反拙。

她發現Peter與娟姐相處的狀況，跟她與栢菲極為相似，決定仿傚他們，要設法打破栢菲的心理關口。

Jenny使計讓樹仁闖下大禍，誓要讓栢菲開口向她求助……

第912集（19/6）

力蓮找若水與May一起為新的合作計劃製訂計劃書，計劃書將近完成之際，May的電腦突然中了電腦病毒，計劃書亦遭封鎖。

May懷疑Ivan受天娥指使，故意破壞力蓮的合作計劃，遂暗中向Ivan逼供，並要他消除電腦病毒，結果……

威龍秘密網瘋傳May與Ivan於雜物房內有不可告人的秘密，二人各有解釋，反而更惹人懷疑。

若水、楊洋等姊妹與Peter、Andy推波助瀾，刻意撮合May與Ivan，令二人越感尷尬……

第913集（20/6）

威龍百貨取得德國著名洗頭水的獨家代理權，敢威與力蓮等人商討宣傳策略。

力蓮、力士均自薦擔任洗頭水的代言人，敢威決定人選由有份研發洗頭水的頭皮博士來定奪。

頭皮博士檢測力蓮、力士的頭髮後，決定由力士擔任代言人，她盛讚力士的髮質健康，力士洋洋得意，Jenny見狀妒火中燒，卻假裝毫不在乎。

力士悉心護理秀髮，怎料竟突然出現「鬼剃頭」的現象，唯有設法隱瞞，並向家聰、瑞輝及Peter訴苦。

家聰醉後教他解救之法……

第914集（21/6）

飛立提名瑞輝參加電台的「最佳爸爸選舉」，成功進入最後三強。

力蓮打算為他們拉票，及後卻發現瑞輝遇上了一個意想不到的對手。

家聰提議力蓮勸飛立自動退出比賽，力蓮苦勸飛立不果；對手此時已使計設法種票，對冠軍寶座志在必得。

瑞輝及後偶遇對手，被他出言相激；瑞輝回應得到飛立的提名，他已是飛立心中的最佳爸爸，對手卻嗤之以鼻。

往電台接受訪問當天，對手誓要以感人故事打動聽眾，瑞輝父子則從容應對，老實回答主持的提問……