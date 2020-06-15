【飲食陷阱】全港100萬人患脂肪肝有患者僅20歲　營養師解構生酮飲食法對脂肪肝療效

▲ 林思為指出，生酮飲食存有許多已知及未知副作用，不建議自行採用作治療脂肪肝。

脂肪肝是常見都市病，香港中文大學過去普查發現，全港將近1/4人患脂肪肝，推算患病人數約近百萬。近年廣受歡迎的「生酮飲食法」（ketogenic diet）除了被用來減磅外，也被應用在改善肥胖引起的代謝綜合症如糖尿病、高血壓及非酒精性脂肪肝等，但香港營養師協會對外事務主任林思為就指出，生酮飲食存有許多已知及未知副作用，不建議自行採用作治療。

何謂生酮飲食法

據消委會最新出版的《選擇》月刊指出，生酮飲食法是透過將日常飲食中的碳水化合物降至極低水平，並以大量脂肪取代。當人體體內由碳水化合物而來的葡萄糖處於極低水平，細胞便被逼以由脂肪代謝產生的酮類作燃料，繼而產生能量供日常活動使用。

在飲食選擇上，生酮飲食法以吸收脂肪為主，例如不同食油類和肉類，如肥肉、連皮雞肉、高脂魚類等，蔬果要揀選較低糖分的莓果、綠葉蔬菜、瓜類，薯仔和粟米等澱粉質應可免則免。

可致頭痛失眠及停經

林思為表示，生酮飲食法傳統上應用在紓緩小兒腦癇症外，也被用於減肥以改善肥胖引起的代謝綜合症，例如糖尿病、高血壓、高膽固醇以及非酒精性脂肪肝等。有文獻曾引述研究顯示，極低能量生酮飲食及高脂肪生酮飲食，都可以令體重在3至6個月內明顯減輕，並且對改善非酒精性脂肪肝有正面作用。

然而，她亦指出生酮飲食法潛在著一系列副作用，包括頭痛、飢餓、疲倦、頭暈目眩、低血糖、便秘、腹瀉、失眠、背痛等症狀，婦女長期食用還可致停經。她強調，基於各種已知和未知副作用，香港營養師協會不建議消費者自行採用生酮飲食治療與肥胖相關疾病。如需採用，應先諮詢合資格營養師及醫護人員。

飲食不健康易有脂肪肝

據本港衛生署資料，脂肪肝（或脂肪性肝病）是指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一。脂肪肝形成與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂和高血壓有密切關連。

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，進食過多高熱量、高升糖指數容易令脂肪肝形成，最嚴重可致肝硬化、肝癌、肝功能衰竭，另外也有機會伴發心臟病，糖尿病及高膽固醇等問題。

吳醫生指，脂肪肝患者以40至50歲為最常見，近年亦有年輕化趨勢。以他接觸的病例中，最年輕的患者僅20歲。有關脂肪肝成因，詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣