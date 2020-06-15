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【港區國安法】新聞行政人員協會促確保新聞自由

政治 19:07 2020/06/15

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新聞行政人員協會就全國人大常委會訂立「港區國安法」發表意見書。

新聞行政人員協會表示，非常關注「港區國安法」，認為影響深遠重大，協會約見全國人大常委譚耀宗，反映業界意見。

協會發表意見書，強烈要求全國人大常委會在考慮訂立法例時，必須盡一切努力，確保本港的言論、新聞及出版自由，不受損害及削弱；新聞工作者不會因正常採訪工作被「以言入罪」，影響新聞及資訊自由流通。

協會關注，傳媒採訪時，經常有機會接觸不同政見人士，新聞如報道了受訪者在接受訪問時提及港獨，分裂國家等言論，不應被列為煽動、顛覆國家政權。協會促請全國人大常委會在制定相關條文時，關注新聞業界的憂慮， 避免將採訪報道誤列為鼓吹分裂國家及顛覆政權。

另外，傳媒在新聞報道中或會引用消息來源，其資料或來自官方機密，但不涉及違法取得，因涉及重大公眾利益而發布，協會認為，在此情況下，不應被視為洩露官方機密而觸犯國家安全法，相關報道如是基於公眾利益，應可作為抗辯理由。

在執法方面，協會認為，執法機關在調查時，除非獲法庭授權，否則不得搜查新聞工作者處所及進行監聽，而涉及港區國安法的審訊必須在香港法院根據香港法律公開聆訊。

協會促請全國人大常委會在考慮時，必須盡一切努力，確保制定的法例符合香港法律制度的原則及不具追溯力；條文同時要符合《基本法》39 條《公民權利和政治權利公約》適用於香港的有關規定，確保香港居民享有的基本法賦予的基本權利。

協會同時促請全國人大常委會在草擬及制定具體條文前，充分認真考慮香港新聞工作者的意見及憂慮，希望條文有清晰界定，令業界不會因正常採訪工作而誤墮法網；協會亦促請特區政府在全國人大常委會制定法例過程中，充分向中央反映香港新聞業界的意見及疑慮，以釋除業界的憂慮及不安。

責任編輯︰林曉君

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