迪士尼與彼思動畫《½的魔法》 蜘蛛俠星爵聲演兄弟　Pixar再施魔法展溫情+惹笑歷險之旅

▲ 《½的魔法》講兩兄弟施魔法出錯，令亡父只有下半身能回人間，引發充滿黑色幽默又感人的故事。

父親節快到，而今天（6月16日）上映的迪士尼與彼思（Pixar）動畫《½的魔法》（Onward），正是齣關於父子情和兄弟情的感人電影。

《½的魔法》並由兩大Marvel超級英雄「星爵」基斯柏特 （Chris Pratt） 以及「蜘蛛仔」湯賀蘭 （Tom Holland） 聲演，以魔法世界為背景，由《怪獸大學》（Monster University）導演Dan Scanlon領軍，創作出一個獨特的現代魔幻世界。Dan Scanlon坦言，這奇幻故事靈感來自他對素未謀面父親的強烈思念。

影片故事背景設在一個有精靈、人面獅、半人半馬、獨角獸、寵物噴火龍的世界，基斯柏特與湯賀蘭聲演的兄弟，為求令早逝父親翻生跟他們重聚24小時，而不惜施用魔法，可是學藝未精，只有半個爸爸得以回到人間。

▲ Ian16歲生日那天，媽媽給他家傳之寶「巫師魔杖」，他希望利用它能令父親翻生。（劇照）

啟發自編導真實經歷

故事主線來自一個有趣的假設問題︰假如可以再見一位已故親人24小時，你願意付出多少去到幾盡？故事中大仔Barley小時候父親就因病去世，對父親印象依稀，細佬Ian更是從未見過父親，只能透過親人的描述來想像其為人。

▲ 《½的魔法》編導Dan Scanlon父親早逝，他對父親毫無印象，創作這部片就是想表達他想跟父親見面的渴望。（法新社）

原來這也是編導Dan Scanlon的故事。他1歲時，父親意外身亡，3歲的哥哥曾跟父親相處過，卻已無甚印象。當Dan滿16歲時，長輩給他一盒錄着親友間的日常對話的錄音帶，然而爸爸只是在錄音時大聲講了「Hi」及「Bye」而已。雖然只有兩個單字，但Dan表示，那對於他來說已經十分神奇了。

當上動畫導演的Dan遂把他本人的真實故事轉化為魔幻冒險故事，同時藉此向摯愛的哥哥和母親表達感激。他曾在跟英國報章的訪問說，想認識自己從未見過的父母，是希望從們身上找到自己的人生地圖，知道自己可能變成一個怎樣的人。

▲ Chris Platt聲演哥哥Barley，性格瘋狂愛冒險； Tom Holland則聲演弟弟 Ian，比較欠自信。兩兄弟跟只有一雙腳回到人間的父親齊齊歷險。（劇照）

長兄如父

故事講述Ian 16歲生日那天，媽媽給他家傳之寶「巫師魔杖」，可以令父親翻生重聚24小時。不過他們的半桶水魔法，卻令翻生父親只得一雙腳回到人間。沒有頭，所以兩兄弟當然未能如願跟父親對話了，為了見到完整的爸爸，他們惟有帶着那一雙腿，展開一段尋找魔法石之旅。

今次以兩兄弟展開「爸爸復活」魔法之旅有不少刺激場面。他們要在24小時之內尋找鳯凰石「還原」父親，途中遇上各式魔靈精怪，被妖精電單車黨挑機、半人獸警隊追捕、魔咒巨獸猛攻，人面獅戰士加入戰團，大施魔法咒語過關斬將。

▲ 電影以魔法來比喻人的潛能。要成功運用魔法，必先要相信自己。（劇照）

在一同歷險的過程中，Ian卻發現大情大性的哥哥Barley，對他處處鼓勵和關懷，某程度上已承傳了父親對他的愛。

聲演方面，「蜘蛛俠」Tom Holland，把其鄰家男孩的親和魅力注入Ian仔身上，「星爵」Chris Pratt就把其大情大性及搞笑性格融入角色，二人合作起來生鬼活潑，甚有好兄弟感覺。

不得不提是，魔法是這個故事中的重要元素。故事中，無論是精靈抑或人面獅等，均因為科技便利而愈來愈少練魔法，唯獨Barley依然對魔法着迷。到底魔法代表甚麼？導演解說是借用來比喻大家的潛能，「要成功運用魔法，你必須相信自己，必需要冒險。」正如故事主角Ian的魔法之旅，就是一段發掘自己潛能的成長歷程。

INFO

《½的魔法》6月18日上映

級別︰I

片長︰103分鐘

記者：胡慧雯