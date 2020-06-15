【復課安排】特殊學校多長期病患體弱學生　復課分組減少交叉接觸設流動屏風

▲ 特殊學校「靈實恩光學校」嚴陣以待復課，做好防疫，全面消毒校園。

受新冠肺炎疫情影響，全港停課數月後，在5月下旬分階段復課，包括特殊學校。然而特殊學校的學生狀況不一，對於復課有更多憂慮。特殊學校「靈實恩光學校」為6至18歲的嚴重智障兒童提供特殊教育及寄宿，校長表示大部分學生智力大約2歲，學生患有不同的病患，部分更是身體較差易病，老師職員必須協助他們保持衞生，做好防疫，不能鬆懈。

靈實恩光學校嚴陣以待做好防疫措施，第一道防線是「門控」，所有到校者，必須探熱、用洗手液洗手、行過消毒地毯及填寫健康申報表等。靈實恩光學校蔡奕玲校長表示復課期間有門控之外，亦定時為學生探熱。

▲ 靈實恩光學校蔡奕玲校長表示復課期間會全面做好防疫，提供安全的校園環境予學生。（文子健攝）

重新分組減少交叉接觸

校方重視學生保持一定的社交距離，座位間盡量設有1.5米相間距離。全校90位學生，中學部於今天（15日）率先復課，小學部於下星期一（22日）復課。校方早已將學生編組，以減少交叉接觸。

大約有一半學生是寄宿，他們會被編為同組，編組時亦會考慮是否同架校巴、差不多年紀、身體狀況較弱、比較活躍等學生為一組，現時主要分為13組學生。

▲ 所有學生入校門時要做好多重防疫措施。

協助嚴重智障學生做好防疫

學生屬被界定為「嚴重智障」，校長表示大部分學生的能力約1至2歲嬰孩程度，要他們自己做好防疫不容易。校方會跟家長了解，學生是否能戴口罩，例如用卡通可愛口罩吸引他們願意戴，若有學生狀況不宜戴口罩，例如怕影響呼吸，校方設有流動屏風以阻隔飛沫。就以乘坐校車為例，過往每架校巴約坐20人，現時每班每次只坐10人左右，會隔開座位坐，並會消毒校車及加上門簾。

▲ 校方只設半日課，而寄宿生在校內用膳，飯堂設有屏風阻隔。

此外，校方加強校園的清潔消毒，蔡奕玲校長表示工友很頻密地清潔消毒校園，包括扶手、玩具、教具等等。校方更免費獲捷和實業及科大楊經倫教授團隊研發的一款新型多層次殺菌塗層，為整個校園及校車進行抗病毒塗層噴灑服務，並在冷氣機和空氣淨化機貼上殺菌濾網，以及在廁所水箱放入殺菌凝膠，提供安全校園環境予學生。校方同步加強了教職員工友的培訓，例如如何處理學生的嘔吐物、大小二便等。

▲ 校方獲免費全校消毒服務，據指有關GERMAGIC™ THYME抗病毒塗層，可長效達3個月。

大部分家長及學生期待復課

少部分家長擔心特殊需要孩子復課，校長指出因為他們身體偏弱，一直易有病痛，例如身上有造口、吞嚥不好易有吸入性肺炎等，理解家長不讓子女復課的決定。而更多家長希望孩子盡快復課，因為這些特殊需要的學生須持續上課以學習自理、進行治療等，全校有近8、9成學生復課。

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記者︰顏紫燕