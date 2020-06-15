為何會越減越肥？　梁美芬鄭泳舜拍片傳授keep fit心得

▲ 2019年的梁美芬(圖左)對比2016年的梁美芬(圖右)，明顯清瘦許多。（資料圖片）

距離九月新一屆立法會選舉，只有不足三個月的時間，料將代表建制派出戰九龍西，爭取連任的立法會議員梁美芬和鄭泳舜，近日均積極「減肥操fit」。梁美芬由開始Keep Fit至今，更已減了逾13磅，兩人近日就拍片放到網上，傳授減肥和做運動心得。

到底如何才有效減磅？經民聯梁美芬最近在YouTube開了個人頻道，發放一條有關教人減肥的影片，影片中，她與90後創作歌手丁政凱，大談自己的節食與運動的心得。

她表示，減磅成功後有不少人都向她索取「減肥天書」，而自己每次都會問對方一條問題，「有無決心？」，形容減肥成功最重要的「天書」，是要「有決心」和「有定力」，不可以半途而廢。

梁美芬指，減肥人士要緊記睡前兩小時不要進食，倘若有「宵夜癮」，可以選擇進食四分一個牛油果，而且每餐進食的分量不宜過多，大概吃個「八成飽」即可。她強調，均衡飲食十分重要，減肥人士每餐都要攝取足夠的碳水化合物、蛋白質和蔬菜，再配合每天大概40分鐘的運動，這樣便可以瘦身成功。

至於一向愛跑步的鄭泳舜，最近亦拍片推介跑步好路線，及一系列可以在家進行的運動。他表示，希望香港市民在抗疫期間可以保持鍛練身體，增強體魄對抗疫情。

