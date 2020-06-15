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政府增撥2300萬推廣基本法　議員關注政府未能有效推廣基本法

政治 21:06 2020/06/15

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政府將增撥2300萬推廣基本法。（資料圖片）

基本法頒布30周年，政制及內地事務局局長曾國衞今日在立法會表示，將增撥2300萬元推廣《憲法》及《基本法》，未來會加強宣傳。

曾國衞在會上坦言，已忘記歌曲《熱愛基本法》由那位歌手演唱，被民主派議員陳志全質疑，政府多年來推廣《基本法》的成效，批評政府多年來投放大量金錢推廣《基本法》，但成效不大。

民建聯主席李慧琼則表示，《基本法》是「國家和香港的寶」，政府應推廣《基本法》帶給市民的權利，例如民主發展及保障言論自由，包括可以批評內地執政黨及本港特區政府，她認為，市民未充分了解《基本法》，以及一國兩制的優勢。

曾國衞承認，政府過往多年推廣《基本法》時有不足之處，日後會以更創新有效的方式，令市民深刻認識《基本法》。

就「港區國安法」立法，曾國衛表示，國安法並無減弱特區政府為《基本法》23條立法的責任，會盡快為23條立法做相關工作。

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責任編輯︰尹櫻霖

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