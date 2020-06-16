港人成功保育全球最瀕危靈長類　嘉道理保育主任稱保育在於改變人類

▲ 海南長臂猿每日早上均會啼叫。（嘉道理農場暨植物園公司圖片）

50年代的中國尚未發展，當時海南仍過着「靠山食山」的日子，大量當地獨有的動物遭狩獵，其中一種就是現時被視為世上最瀕危靈長類的海南長臂猿。

嘉道理農場暨植物園公司（嘉道理農場）早在2003年獲當地政府邀請參加有關保育工作，17年來成效顯著，猿猴數量已由2003年的2群13隻，自然繁衍至5群30隻。負責到當地保育的保育主任羅益奎回港後卻有不同反思，「原來要保育一個物種，要改變的不是牠們，而是人。」

海南長臂猿是海南獨有的物種，目前只分布於海南霸王嶺國家級自然保護區。成年的雄猿全身烏黑，頭有髮冠；母猿則為金黃色，頭頂有黑斑。要說其最大特色，莫過於猿猴夫妻每日清晨均會合唱，除宣示土地主權外，亦有助維繫夫妻感情。

▲ 嘉道理農場暨植物園公司高級自然保育主任羅益奎認為，要保育一個物種，要改變的不是牠們，而是人。（曾耀輝攝）

最瀕危靈長類 曾不足10隻

然而，每日的歡唱卻敲響種族的喪鐘。在1950年代，當時的學者估算海南長臂猿尚有超過2,000隻，並分布於海南12個縣，但當時中國尚未發展，海南不少村落經濟不景，需要「靠山食山」，海南長臂猿每日都會啼叫，仿如主動告知獵人自己的位置，令他們成為打獵的目標；再加上土地發展等因素，海南長臂猿的數目在20年內大幅下跌至少於10隻，並只存活於霸王嶺中。

現時海南長臂猿已視為世上最瀕危的靈長類，為拯救該物種，嘉道理農場自2003年應邀到當地參與保育。自2017年加入保育隊伍的高級自然保育主任羅益奎表示，嘉道理農場在當地的工作有三，包括加強巡護，避免不法分子捕獵；教育附近村民養蜂，令保育森林成為他們增加收入的途徑之一；加強植樹，除增加猿猴食物外，亦希望牠們的子嗣可以透過新樹遷徙到新的聚居地開枝散葉。

獵人也保育 協助記錄行蹤

羅益奎憶述最初到當地工作時，當地人對保育不甚重視，更會質疑香港人為何要千里迢迢到海南工作，但到後來，連獵人都願意投身保育工作，幫助保育人員追蹤和記錄猿猴行蹤，令他感動不已。他更分享指，自己年少時希望投身保育工作，希望改善瀕危動植物的慘況，「但到後來我才明白，想保護牠們，要改變的不是牠們，而是人。」

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記者：陳梓蔚