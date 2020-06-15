【新冠肺炎】兩公立醫院負壓設施故障　涉事病室正住確診患者

▲ 兩間公立醫院的負壓設施發生故障，涉事病室正由確診患者居住。（資料圖片）

東區醫院和瑪嘉烈醫院的負壓設施今日（15日）分別故障，其中東區醫院一名新冠肺炎確診患者所住的獨立隔離病室，其抽氣系統停頓，負氣壓系統未能正常運作。醫管局指，事發時，病人隔離病室內無任何醫護人員，亦沒有進行高風險醫療程序。病室外工作的醫護人員均有穿戴合適的個人防護裝備。經風險評估後，院方相信事件造成的感染風險很低。

醫院管理局今日公布兩宗隔離病房負壓系統故障事件。第一宗發生於東區醫院，由於電力供應系統分別在早上11時03分和下午2時25分兩度出現故障，系統內的安全裝置切斷電力供應，令抽氣系統停止運作。

院方稱，下午2時25分的故障令其中一間隔離病房的負氣壓系統未能正常運作。該病房內當時住有五名病人，其中一名為新冠肺炎確診患者，正入住獨立隔離病室。

為審慎起見，院方已安排該病房內的所有病人轉到其他負壓隔離病房，而有關病房現亦已停止運作，以便詳細檢查及維修。

院方補充指，事發時，病人隔離病室內無任何醫護人員，亦沒有進行高風險醫療程序。病室外工作的醫護人員均有穿戴合適的個人防護裝備。經風險評估後，院方相信事件造成的感染風險很低。

瑪嘉烈醫院傳染病中心亦有故障 電動門未能完全關上

第二宗意外發生於瑪嘉烈醫院傳染病中心11樓病房，在今早10時57分，該病房護士站進行維修時，部分病房的電力受影響，懷疑部分負壓房與前室之間的電動門未能完全關上，從而令其中2間病室內的負壓系統受影響，而前室與走廊之間的電動門則沒有打開，負氣壓一直維持正常。

職員即時通知在場的機電署人員進行維修，電力於上午11時10分恢復正常運作。事故時抽風系統全部正常運作。

醫院得悉負壓系統受影響後，已立即通知該樓層的職員全部換上N95呼吸器。該樓層當時共有15名病人留醫，其中5名病人為新冠肺炎確診患者，當中一位住在受影響的病室。事件發生期間，沒有人進出該樓層內的任何病房，病房內亦無進行任何高風險醫療程序。所有病人及病房職員均有分別佩戴外科口罩及N95呼吸器。根據院方評估，事件構成感染風險的機會非常低。

醫管局表示，兩間院方非常關注事件，已透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處通報，並已要求機電署就事件展開調查，避免同類事件再次發生。

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記者：陳梓蔚