【新冠肺炎】北京切三文魚砧板驗出病毒　本港食安中心即時檢測進口三文魚

▲ 食安中心已即時從進口及批發層面抽取來自各地三文魚樣本檢測作為預防性措施。(資料圖片)

食物安全中心今日（15日）表示，因應有傳媒報道日前於北京的一個新型冠狀病毒病調查中，在切割三文魚的砧板上檢測到病毒，中心已即時採取跟進行動了解有關事件。為審慎起見，中心亦已即時從進口及批發層面抽取來自各地三文魚樣本檢測作為預防性措施。



食安中心指，根據現有科學資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物包括水產感染病毒，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構亦認為，人類不太可能透過食物而感染新型冠狀病毒。儘管如此，由於生或未煮熟的水產屬於高風險食物，如果未經烹煮或加熱處理不足，進食受細菌或病毒污染的食物可能引致食物中毒。為審慎起見，中心已抽取進口三文魚樣本檢測作為預防性措施。



發言人亦提醒食物業員工應時刻保持雙手清潔，並經常清潔和消毒物件表面，特別是食物業店內的食物接觸面（如餐廚具、外賣保溫袋、收銀台輸送帶等）和頻密接觸點（如門柄、購物車把手、水龍頭等），確保環境衞生，同時採取保持社交距離的措施。員工如患有或懷疑受到傳染病感染或出現病徵，應停止處理食物及盡早求醫。

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責任編輯：蘇文軒