轉贈愛計劃已籌160萬　葉兆輝盼「心甘情願」行善

▲ 先導計劃以匿名配對捐款予有需要的學生家庭，多名受助學生親撰感謝信予捐款人。（陳靜儀攝）

香港大學及多個團體上月發動的「樂善堂轉贈愛計劃We Share！ We Can！」，截至上月底已籌得近160萬元，意味會有至少約160個學生家庭受助。

負責進行先導計劃的港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝透露，計劃自上月推出不足1個月，已籌得近160萬元，部分有心人捐款遠超政府派發的1萬元，自陶腰包捐出多達20多萬至50萬元。

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葉兆輝強調，不是期望個別人士負責捐出所有善款，而是將自己額外擁有、政府派發1萬元的「擁有權」讓出，並且是「心甘情願」、「無壓力」地捐出。

樂善堂、會德豐地產牽頭成立的「學校起動」計劃，以及港大社會科學院上月10日共同發動計劃，呼籲善心人士將政府全民派發的1萬元或部分金額，轉贈至有經濟困難的學生家庭。

第一期計劃以樂善堂轄下學校及「學校起動」計劃學校為主，個案必須由學校校長或班主任推薦，由樂善堂以「零行政費」收集捐款後，轉贈至有需要的學生家庭。

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記者：馮琪雅