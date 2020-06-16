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葉兆輝勉港人疫下勿悲觀　贏人要保質素

社會 07:10 2020/06/16

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，籲大家「行多一步」，關心身邊人。（陳靜儀攝）

新冠肺炎重創經濟，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，中心正監察疫情期間的自殺率數據，「未看到有明顯上升」，但在失業率上升、社會運動及港區國安法等因素下，仍存有擔憂，籲大家「行多一步」，關心身邊人。

葉兆輝表示，過往幾年香港一年平均有900多人自殺，而失業人士自殺風險高3、4倍，雖然暫沒看到自殺率有明顯升幅，但仍存在擔憂，「隨着失業率上升，過去的社會運動引起抑鬱情緒仍未處理好，其後今年初爆發新冠肺炎疫情，近期又有國安法。」

葉兆輝鼓勵港人1萬元轉贈基層　「你快樂所以我快樂」

轉贈愛計劃已籌160萬　葉兆輝盼「心甘情願」行善

葉兆輝形容，本港最近的社會氣氛一般，他希望特區政府及中央能夠明白港人的擔憂。對於本港掀起移民潮，他坦言，若美國舉措令香港的國際金融中心地位受影響，本港有機會流失一批專業人才，但他認為港人毋須過分悲觀，「不要自亂陣腳，希望在困境中尋回香港的出路。」

他本人亦會「企穩崗位，做好工作」，強調香港與別不同的地方，是在多方面包括學術表現仍出眾，「香港人不要放軟手腳，我們唯一贏的是Quality（質素）。」

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記者：馮琪雅

社會民生 疫情 葉兆輝 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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