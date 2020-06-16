【安心復出】蜜運馬國明大方祝福許志安復出　 黃心穎轉發勵志文自勉：患難見真情

▲ 蜜運馬國明大方祝福「安心」，黃心穎轉發勵志文回應各方慰問。

「安心出軌」一年多之後，事件中的各位主角重新出發。「壞咗嘅人」許志安已「修理」好自己，在昨晚（6月15日）復出錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》；黃心穎在今天（6月16日）凌晨2時轉貼勵志文回應各方慰問，並表示在患難中見到真情，所指或許是陪她帶愛犬絕育的緋聞男友RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）。

而日前公開與靚湯湯洛雯戀事的馬國明，亦大方向許志安、黃心穎送上祝福。

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▲ 許志安昨晚為ViuTV節目《Chill Club》進行錄影。（黃建輝攝）

黃心穎泥鯭傳緋聞

去年4月爆出的「安心出軌」轟動全城，當時兩位主角黃心穎與許志安各自向公眾道歉，許志安舉行記者會承認自己是「壞咗嘅人」，及後獲太太鄭秀文原諒「偷食」。

事件後即避走美國的黃心穎，於去年12月返港。後來被影到與樂隊RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）拍拖行寵物店，再度被指「勾引人夫」的黃心穎獲男方現身澄清，解釋與未婚妻未有圓婚，故不算背妻出軌，雖未有承認與黃心穎拍拖，但日前泥鯭又被發現陪心穎幫愛犬結紮後，再上女方香閨。

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▲ 黃心穎近日專心照顧愛犬。（instagram圖片）

事隔一年，「受害人」馬明已放下情傷，與心穎好友湯洛雯公開承認戀情，受到全城祝福。

一向表現大方的馬明，被記者問及對安仔復出的感想，他大方送上祝福：「事件已經過了很久，希望他無事，大家要向前看。從來沒有嬲過他和心穎，事件發生後很快就沒有生氣。希望安仔復出有新開始，亦希望心穎找到她的另一半、事業上再努力。」

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▲ 心穎轉發帖文自勉。（取自黃心穎IG）

黃心穎返港後經常見她賦閑在家，專心幫胞姊「湊B」或者照顧領養回來的愛犬，面對舊愛馬明蜜運、許志安復出，心穎收到了不少友人傳來的慰問短訊。

於今日凌晨，黃心穎轉發心靈勵志作家李專的帖文，文中寫到人生會遇到許多逆境，這都是你的「過濾器」，會從中發現跟你患難見真情的人。

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▲ 黃心穎家中四姊妹，感情感厚。（instagram圖片）

心穎透露帖文由胞姊轉發給她，感受良多的她希望以帖文回應近日各人對她的關心，最後又寫道：「人生只會變得更好！」

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