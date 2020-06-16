【飛虎之雷霆極戰劇透】第23集劇情預告　敏儀患創傷後遺症決定離開香港

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第22集講到原來志斌尚在人間，卻已淪為國際特工的追捕對象，為拯救胞弟，國棟被逼與Sam進行魔鬼交易。

第23集 （17/6）

傭兵軍團損兵折將，賀進慘遭Jaser威脅，情非得意答應參與擄人計畫，然而，目標人物身份神秘，背後隱藏驚天陰謀。

律師行內，敏儀成為億萬財產唯一繼承人，林慧發現歐陽正為了實踐野心，一直暗借孤兒院陪養親兵，蟄伏全球。

國棟為尋找志斌下落，不惜說服浩然私下啟動A Team的超級電腦讀取特殊記憶咭，行動當日，偏偏巧遇布朗與飛虎隊。

Sam漸披露特工組織陰謀，居心叵測，皓月被逼逗留在國棟的身邊，伺機尋找志斌的行蹤。

英國特警傳來最新情報，原來傭兵背後的幕後黑手就是國際著名的冷血狂人Jaser，香港隨時變成戰場。

同時，嘉楠透過電腦比對，懷疑賀進的身份就是失蹤已久的卓天萊。

家成得知國棟曾私下潛返飛虎總部，追問浩然，憶及國棟當日救命之恩，浩然變得矛盾、迷茫。

賀進展開復仇大計，威脅溫海調查林慧的藏身地。

敏儀證實患上創傷後遺症，為了治療心病，與家成商量後決定離開香港。

然而，林慧曉以藉口成功重返舊宅，找到聯絡孤兒院親兵的真正方法。

《飛虎之雷霆極戰》第22集劇情 上一頁