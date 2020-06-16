【限聚令】林鄭月娥：研究放寬限聚令　食衞局下午公布最新措施

消息指，行政會議今日（16日）將討論及拍板將「限聚令」放寛至50人；餐飲業等的8人同桌限制，料會略為放寬至12人。行政長官林鄭月娥今早（16日）出席行會前會見傳媒，她表示，暫時未能公布有關詳情，但疫情漸趨穩定，市民熱切希望回復更多社交活動，方向會循放寬考慮，但指完全放寬、沒有限制則有風險，食衞局局長下午將公布最新放寬措施。

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她又指，有個別城市如北京出現本地個案，海外亦有地方放寬後亦有個案增多，所以有關工作要小心，特別是政家專家顧問袁國勇、許樹昌都指出，目前未能提升病毒檢測至更理想的水平，讓放寬措施時感到「放心」。

林鄭月娥又強調，限聚令應用於所有群組聚集，並不是針對某一群組的聚集，現時禁止超過8人的的聚集，但部分情況如宗教聚會等可獲豁免。

她指，在過去4個多月的社交距離措施，對防疫抗疫工作有明顯的作用，但要在3個因素下作出平衡，包括公共衞生、經濟影響和市民的容忍度，而目前疫情尚算穩定，但不代表不需要保持警惕，認為現時是可以放寬，亦有充分的考慮，但要待行會拍板通過。

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對於有專家認為限聚令可以取消，林鄭月娥透露，上周六（13日）與4位專家會面商討放寬措施，會上專家一致認同可以放寬，但有2名專家認為出入境與社交距離措施不能同一方向放寬，否則問題很大。

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責任編輯：陳子謙