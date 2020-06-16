【港區國安法】林鄭月娥指國安法合法合憲　目的保護香港保護國家

▲ 林鄭月娥指將來執行港區國安法的是本港的機構。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前（16日）也提及訂立港區國安法的事宜，她提到中央作出今次決定的目的，是令香港社會在近年經歷很大的衝擊下，可以尋求社會穩定，早日堵塞國家安全的缺口，建立健全維護國家安全的制度及機制。她呼籲以「一向手段」妖魔化及污名化港區國安法的人士要停手，否則是與民為敵，強調市民需要的是安全及滿足感。

【限聚令】林鄭月娥：研究放寬限聚令 食衞局下午公布最新措施

林鄭月娥又批評，本地及海外一些對條例的聲音並無理據，強調立法是完全合憲合法，是不容置疑，亦不容其他外國政府挑戰。她表示，任何國家安全問題都屬於中央事權，不會由地方政府制訂相關法律，指中央是基於信任，讓特區政府自行立法，但不等於中央放棄事權。

【保就業計劃】林鄭月娥預料下午公布最新失業率會上升 下周公布「保就業」受惠僱主名單

林鄭月娥又指，明白各方對港區國安法有關注及焦慮，認為是可以理解，但指只要堅守一國兩制原則，向著同一個共同願望，就可以解決挑戰。她又表示就國安法的條文未公布，就某些特定的情景討論，或者判定是「違例」或不「違例」，做法不太可能。

即看最新消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋