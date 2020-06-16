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【中國疫情】北京5日增106宗病例進入「戰時狀態」　專家：病毒傳染力疑高於武漢

健康 10:32 2020/06/16

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北京5日增106宗病例進入「戰時狀態」。

北京新冠肺炎疫情反彈，5日來新增106宗本土病例。為防疫情擴散，北京當局緊急於15日宣佈全市進入緊急狀態。對此，武漢大學醫學病毒研究所楊占秋教授認為，與年初武漢的華南海鮮市場對比，北京新發地的新冠病毒傳染力更強。

綜合內媒報道，北京於短短5日內新增了106宗本土病例，當局昨日緊急宣佈全市防控工作進入戰時狀態，所有卡口安排人員24小時值守、恢復體溫檢測、暫停開放文化娛樂等室內活動場所等措施。據悉，近日於北京出現的確診個案，患者大部份都去過豐台區的「新發地批發市場」，當局亦在該市場的砧板上檢出新冠病毒。

當局指，自5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的人員近20萬，正安排進行檢測及居家觀察，而市場需全面清潔消毒。

武漢大學醫學部病毒研究所楊占秋教授接受《環球時報》訪問時指，北京新發地短短數日新增這麼多個案，說明其新冠病毒的傳染力或強於武漢華南海鮮市場。

他認為，如病毒是從海外經冷藏食品輸入，那麼「外防輸入」就要擴大到這些產品的海關檢疫上。另外，病毒類型不同，也增加了疫苗研發的難度。

這意味著疫苗既要對中國流行的病毒有效，又對歐洲流行的病毒有效，增加了疫苗研發的難度。

至於是次病毒來源的問題，他表示據過往研究，冠狀病毒不會感染魚類等水生生物，所以三文魚幾乎沒有可能是中間宿主。反而，有機會是水產品或牛羊肉在國外的加工過程中被病人污染，再經冷鏈運輸而帶入中國。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，刺身及海產類容易被污染，建議身體抵抗力差的人士，在情況未明朗時應暫時停止進食刺身類食物，詳情請睇【下一頁】

【新冠肺炎】北京新發地市場砧板驗出新冠病毒　當局宣佈緊急休市逾萬商戶須檢測

【寄生蟲】女子食三文魚刺身後腹痛難忍　醫生檢查發現2條寄生蟲從膽汁流出

責任編輯：羅嘉欣

環境衞生 食用安全 健康問題 疫情 海鮮 武漢 北京 冠狀病毒 新冠肺炎

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