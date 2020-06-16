【野蠻外傭】4歲孖女到公園玩要求去廁所　疑阻外傭玩電話被鬧︰黐線唔准去

▲ 有網民見到一名外傭帶4歲孖女少主去公園玩，女童要求去廁所被外傭鬧「黐線唔准去」。

不少媽媽聘請外傭照顧小朋友，當然希望外傭對小朋友有耐性，不過外傭平日對待小朋友的細節，媽媽未必知道。有女網民分享見到一名外傭帶4歲孖女少主去公園玩，女童要求去廁所被外傭鬧「黐線唔准去」，網民看不過眼於是將事件公開。

孖女先後要求去廁所被鬧

該名女網民於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示昨日（15日）早上在元朗一個公園，留意到隔離長椅有兩名外傭姐姐在閒聊，之後一名女童跟其中一名外傭提出想去廁所，外傭即時說︰

你痴（黐）線架，有冇搞錯，點解要屙尿？

她斥責女童幾句後，由另一名外傭帶女童去附近商舖的洗手間。之後另一名女童又要求去廁所，她跟剛才的女童應為孖女，而那名外傭再鬧：

有冇搞錯，又要去，唔准去！

在旁的女網民出聲反鬧外傭「點解小朋友要去廁所你就鬧佢？」外傭亦對網民惡言相向，責罵她不是僱主不關她事，又指女童去廁所只是玩。

目擊者︰可能阻住外傭傾偈玩電話

女網民覺得可能外傭認為帶少主去廁所，阻住她跟朋友傾偈及玩電話。網民擔心︰

我唔知呢兩位小妹妹喺屋企有冇成日俾人鬧，但係喺公眾場合，小朋友要求去廁所都鬧嘅話，佢哋平時係（喺）屋企係點，可想而知。

女網民指孖女自稱4歲，她叫女童回家跟媽媽說外傭的事，另外教她們保護自己，如果下次想去廁所，而外傭再鬧她們，要跟外傭講不可以再鬧她們。

她希望孖女的家長見到帖文，可以跟她聯絡。外傭操流利廣東話，她估計該名外傭應是印傭。她最後呼籲家長「請保護好你嘅小朋友」、「你嘅一言一行對小朋友都好重要」。

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責任編輯︰駱秀玲