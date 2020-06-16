【保就業計劃】林鄭月娥預料最新失業率會上升　下周公布「保就業」受惠僱主名單

▲ 林鄭月娥指首期保就業計劃收到逾16.8萬份申請。（馮漢柱攝）

政府在第二期防疫抗疫基金中推出逾800億元「保就業計劃」，行政長官林鄭月娥今日（16日）出席行政會議之前表示，「保就業計劃」初期估算合資格的僱主約27萬人，經過最新的評估，有資格提出申請是25萬多名僱主，現時首期有16.8萬名僱主申請，即三分之二的僱主有為僱員供強積金的都有申請，現時已批出114億元，形容計劃「用得幾好、用得幾盡」。

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林鄭月娥指「保就業計劃」已接獲16萬8千名僱主申請，即佔合資格的25.6萬名僱主的66%，以及25.98萬名自僱人士申請，第二批資助將在未來一兩日過數，涉及3.4萬名僱主及3萬名自僱人士，涉及68.2億，當中98%獲資助的是企業都是中小企規模，受僱人數少於50人。

至於首兩批已完成處理申請，涉及5.95萬名僱主，49萬名僱員，涉及114億元，即每名受惠僱員，在6至8月獲政府提供工資補貼是23,200元，非常接近受政府提供每月資助9千元上限，形容計劃「用得幾好，用得幾盡。」

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林鄭月娥指出下一步會公布受惠僱主名單，加強監察及透明度，最快下星期在網上公布首批受惠僱主名單以及資助額。之後每星期在會上網更新完成審批的僱主名單，她強調希望外界不要用污名化態度看僱主，指僱主在艱難時申請是希望毋須裁員，無薪假的員工可重新領取一定的薪金或公司增聘人手。

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她指出政府代理人會抽查僱主提供的資料是否確實，之後籌備第二期9至11月的「保就業」計劃，爭取7月或8月初可以接受申請。她又指出下午公布的3至5月的最新失業率料將上升，但希望大家留意升幅是否有放緩。不過失業領取綜援個案會增加。

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記者：伍瑋瑋