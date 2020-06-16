【再見忌廉哥】最紅貓店長忌廉哥踏上彩虹橋　主人：有時間到舖探探牠吧

▲ 忌廉哥官方fb透露，已取回忌廉哥骨灰並放在忌廉家族店舖內。

香港最紅貓店長忌廉哥5月24日離世，及後於6月7日火化。日前忌廉哥官方fb透露，已取回忌廉哥骨灰並放在忌廉家族店舖內守護大家，希望大家有空可多多舖探探牠。

忌廉哥官方fb「忌廉哥 與 忌廉家族」發帖表示，已取回忌廉哥骨灰並放在忌廉家族店舖：

雖然忌廉已到彩虹橋過新的生活，但相信大家對牠的愛是永遠不會變的~忌廉已經返忌廉家族繼續守護住大家，有時間到舖探探牠吧~

官方fb又指，忌廉家族亦已推出了一套4張postcard和海報供粉絲紀念：

忌廉家族亦特別預備了一套4張postcard和海報，多謝大家一直的支持，希望大家可以從照片上緬懷一下牠的可愛賣萌樣子呢……

香港貓明星紅遍中外網絡

忌廉哥是英國短毛猫，離世時已屆14歲高齡。忌廉哥可算是香港最紅的貓明星，最初與主人高氏夫婦於尖東報紙檔看店，及後愈來愈多粉絲冒名而來，只為見忌廉哥一面。

忌廉哥知名度遠至台灣、日本及韓國外，就連CNN、俄羅斯電視台及德國人氣博客也追訪牠的故事，更發行了不少人氣商品。及至2016年，報紙檔不敵高昂租金而結束營業，忌廉哥也順勢退休。

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責任編輯:羅嘉欣