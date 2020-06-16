【更年期】暴躁鬱悶性慾下降踏入男士更年期 曾智華：10個男人10個死頂

▲ 男士踏入更年期，是難以啓齒的問題。

計下年紀你必知，我肥碌身邊有大量老友正在及已經進入男士更年期啦！

男人，兜口兜面勸佢，多不接受，因大家都有英雄感，愛認叻，唔想講自己的衰嘢或瘀嘢。所以，你忠告佢更年期應該乜乜物物，輕則無興趣聽，重則反面都似。

不過，大家內心必知——唉，大鑊，有齊更年期迹象，點搞好呢？

十個有十個都唔會去搵專家，咁點搞？死頂可也。

死頂，更容易加強更年期其中一項特徵——暴躁鬱悶，令自己更易情緒化、發怒、小氣、妒忌，對社交生活及與家人相處，產生極大的負面影響，因人人都怕咗你也。

上周五打開《經濟日報》副刊C3「健營坊」，正！因大字標題——男士更年期注意、營養師飲食貼士。速速傳俾各「更年期」老友。

正當在茶記歎早餐細讀內容之際，手機已彈出肥妹老婆信息，正是傳來同一篇文章。唔......即係提醒為夫也，明顯，佢都觀察到小弟有大量更年期特徵啦！

講真，更年期都幾「得人驚」㗎，因全屬負面現象，暴躁鬱悶外，更會無自信、性慾降、肌肉流失、中央肥胖、怕冷怕熱、脫髮白髮、皮膚乾皺......

點搞呢？其實，第一最重要係面對，不要逃避。然後，逐樣針對。由調校心態開始，多點用易地思維，多點諒解、多點包容；然後，有紀律性的運動；多點結交樂觀正派朋友。飲食方面，跟足營養師指示——多吃番茄、蠔、雞蛋、堅果及三文魚油；對任何高糖份食物，記住，一概適可而止！

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