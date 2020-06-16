【心理健康】壓力與快樂並非對立　精神復元人士教9招妥善管理壓力

都市人壓力無處不在，日積月慮的工作負擔容易令人身心疲累，或許會遇到精神緊張、心情低落、欠缺日常動力和集中力等狀況。這難免影響到個人工作能力、表現及人際關係，長遠對身心健康也會構成威脅，所以壓力過大的問題絕對不能忽視。

長遠要抒緩身心壓力，提升幸福感，可分別從短、中、長期的生活策略入手：

短期策略—嘗試接納情緒：

多留意自己處於壓力下的身心反應，如冒汗、心跳加速、頭痛、失眠等，從而提醒自己要適時放鬆。

嘗試不去批判自己當下的感覺和引起的情感反應，它們的本質上都沒有分好與壞，容讓自己留有空間去與不同的情緒接觸。

學習活在當下，可透過「靜觀」（mindfulness）感受當刻的力量，不為過去的事所困擾或對未來感到擔憂。

中期策略—增強心理彈性：

發掘個人優勢，多了解和發揮自己的長處、優點和強性技能，肯定自我價值。

發展多元興趣，尋找生活不同的可能性和意義，放鬆和充實自己；參加各類型的活動亦有助分散注意力，減少焦慮的時間。

回想以往成功的經驗或值得感恩的事，加強自信心和愉悅感。

長期策略—建立健康正向的生活方式：

平衡生活作息，培養均衡飲食、多做運動和充足睡眠的習慣，保持精神健康。

製定人生方向和奮鬥目標，增加生活動力及減少對將來「未知」的不安。

積極擴闊社交圈子和保持良好的人際關係，多開放自己與他人互動；尋找「重要他人」（significant others），建立互助資源。

壓力是人生的一部分，它本身不是一樣負面的東西，與「快樂」並沒有對立。

適量的壓力有助提升人體效率，軀使人進步；相反，過量（或失衡）的壓力才會帶來問題，影響到個人健康和生活。因此，我們不是要徹底消除壓力，而是要好好管理壓力；嘗試學習與多變的情緒共處，掌握自己的健康人生。

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責任編輯：楊宛茜