【新冠肺炎】北京切三文魚砧板驗出病毒　何栢良：水產未必是病毒的源頭

▲ 何栢良籲抵抗力差人士應暫時停止進食刺身。

本港疫情未止，另一邊廂北京的疫情再有第二波爆發，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）於電台節目中提到北京的情況，指北京近日連同10宗無病徵個案，已有累計116宗新感染個案，同時其他省份亦有確診個案，均與新發地市場市有關，情況需高度重視。

【新冠肺炎】北京切三文魚砧板驗出病毒 本港食安中心即時檢測進口三文魚

他提到該批發市場每人也有數以萬計的人次出入，當中更包括其他省份的市民，因此追蹤上有一定的難度。當中有切三文魚砧板驗出病毒，何栢良指水產未必是病毒的源頭，如用流行病學方法分析，要看確診者是否真的與接觸該砧板的傳播鏈有關。加上已被污染的食物批次已經全被買走及進食，很難再追溯。

何栢良認為另一個可能性為病毒由人為帶入市場，有見群組中第17號病例為第一病發的病例，於6月5日病發，是一名56歲在機場北京民航巴士公司工作的職員，當中未知有否接觸源頭而受感染，繼把病毒帶入市場。他續指香港亦有濕街市，若有爆發，要追蹤出入人次亦有困難。加上本港的每檢測數目仍維持於2至3000個，相比起來北京的追蹤工作做得更好，在爆發後3-4日已化驗超過7萬個有關人士，認為本港亦應擴大檢測範圍。

何栢良指海產若不衞生則容易受污染，又提醒處理三文魚得等海產的從業員應注意好個人衞生，載上口罩及常洗手，清潔好砧板等相關用具，因應刺身及海產類容易被污染，

建議年齡高以及身體抵抗力差的人士，在情況未明朗時應暫時停止進食刺身類食物，煮熟食始終會較安心。

被問到病毒基因不斷在變異，是否會令其殺傷力增強？何栢良指該病毒基因本身不穩定，經多代傳播後亦有變異，但現時未有科學證明病毒的殺傷力已變強，又重申並非基因變異後，傳播力就會增強。

【新冠肺炎】北京單日59人檢測呈陽性 疫情掀超市搶購潮貨架被搶光

即看最新消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎