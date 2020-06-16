【讓座爭議】媽媽帶BB車上小巴欲坐最後排　乘客不忿被迫讓座出言嘲諷引罵戰

▲ 乘客不忿要讓座給媽媽，出言嘲諷引起罵戰。

交通工具上讓座問題往往引發爭議，近日有一名小巴乘客就批評一名帶著嬰兒和BB車的媽媽，希望乘客能讓出最後排座位，方便她放BB車。乘客雖然讓座，卻語帶不滿地諷刺該媽媽，媽媽後來亦以言語回擊，令乘客大為不滿，於是在網上投稿批評，未料卻惹來不少網民反擊他。

有小巴乘客在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，他表示，早前等紅色小巴回家，落大雨等了15分鐘才有車，上車後就坐了最後排的孖位，當乘客上得七七八八，有一名媽媽就抱著嬰兒走過來問，

可唔可以讓個位呀？我有架車仔要擺呢度。

讓座卻出言嘲諷

投稿乘客坦言，並不太想讓座，因為他排第一，等了15分鐘，加上自己有付車錢，可以有自由揀位的權利，而且不明白為何該媽媽一定要坐這個位置，但他見對方抱著小孩，就決定讓座，不過仍心有不甘，於是說了句，

有錢生仔，冇錢搭的士。

該媽媽沒有作聲，直至投稿乘客下車前，媽媽就說，

心地唔好，唔會有小朋友生㗎！

投稿乘客大為不滿，認為自己已經讓座，對方卻在他下車時才「攞尾彩」，更言讓座是人情，不讓是道理，

點解香港越來越多女人生完仔就覺得自己大晒？要全世界就晒你一個先？經過今次件事，我真係唔敢生仔，唔係因為畀個女人咒兩句就驚，而係好怕我將來要同呢啲唔講道理、打橫行嘅家長打交道。

不過，不少網民卻紛紛留言批評投稿者，認為他可以選擇不讓座，但不應讓座後又說難聽說話，「你大可以選擇唔好讓，讓完又要串人，顯得你有幾咁小家」，「 尊重係相對嘅，同理心都係相對嘅」。有網民亦解釋，一般有BB車或其他大型物件，司機都會讓他們坐第一行或最後一排，因這樣才不會阻礙其他乘客進出。

帖文內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳