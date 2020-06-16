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【衣錦還鄉】周家怡回巢TVB當女主角　主演《兒童醫院》與視帝馬國明羅仲謙合作

娛樂 12:15 2020/06/16

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

周家怡回TVB接拍劇集《兒童醫院》。

ViuTV劇《歎息橋》剛剛播畢，周家怡最近傳出回巢TVB的消息，並當女主角與視帝馬國明、羅仲謙等合作拍攝醫療劇集，可見周家怡受重用。

周家怡自8年前離開TVB後，便躍升成女主角接拍港視、香港電台及ViuTV劇集，又憑電影《無雙》提名金像獎最佳女配角，演技備受肯定。

【歎息橋】林保怡周家怡續《綠豆》前緣　不自滿過往成功勇於跳出舒適圈

周家怡回歸TVB接拍《兒童醫院》。（黃建輝 攝）

周家怡回巢TVB

近日有指周家怡回巢TVB接拍新劇《兒童醫院》，周家怡透過經理人回覆傳媒承認已落實拍《兒童醫院》，又表示：「已很久沒有合作，現時覺得開心和愉快。」

據悉，以醫療為題材的劇集《兒童醫院》陣容強勁，除了有升呢回歸的周家怡外，也有馬國明、羅仲謙、鍾嘉欣和何依婷等演員。

【金像獎2019】周家怡入行22年未受TVB重用　離開大台成女一進軍電影界憑《無雙》爭金像獎

周家怡於港視劇集《導火新聞線》中首度擔正。（《導火新聞線》劇照）

周家怡離開大台升呢

周家怡於1998年報讀第12期TVB藝員訓練班後入行，捱足10年才憑2006年《火舞黃沙》演「兔唇女」為觀眾認識。她另一較受注意的角色就是2011年《花花世界花家姐》的智障人士。可是縱有好演技，在TVB卻一直只當配角，她結果在2012年拍畢《心戰》後離巢。

之後，周家怡十分爭氣，接演港視劇《導火新聞線》並首度成為女主角，演出受到讚賞人氣急升，以及主演ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》和剛播畢的《歎息橋》，口碑不俗。

周家怡的新作為ViuTV劇集《歎息橋》。（《歎息橋》劇照）

此外又接拍電影，更憑與巨星周潤發及郭富城合作的《無雙》，獲提名金像獎最佳女配角。

雖然曾不被TVB重用，周家怡對「娘家」沒恨意，她曾接受TOPick專訪稱：「人生總是要有一些經歷，才學會去反思。即是可能大家都覺得我在TVB做來做去都是那些小角色，但正因為我在TVB浸過，學到的事現在都有用。很多微不足道的事甚至乎是逆境，其實都在推動你向前。」

今次周家怡回TVB拍劇當女主角，並與視帝馬國明合作，可說吐氣揚眉。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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