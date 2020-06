【開心速遞】黑化May變癲婆向Andy報仇　趙希洛IG為癲婆May本性解畫【有片】

藝人趙希洛早前以龔燁(張景淳飾)前女友阿May身份加盟TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》,之後大小姐(林淑敏飾)回歸接龍集團做財務總監,May便成為大小姐的第三任秘書。

不過,由於May的形象善良無知,故被大小姐稱作「無知May」,更因May多次被IT三子欺騙,令大小姐工作連番失誤。昨晚劇情就講到原來May也有兇狠的一面。

當年May因出演音樂劇天鵝湖試鏡時,被對手剪破芭蕾舞裙,不甘被欺負的她便以牙還牙,把對方的裙都剪破。自此,May一聽到《天鵝湖》音樂便會想起當日的經歷,變成兇狠巴辣的「黑化May」,會對所有欺負她的人還擊。

▲ May的善良與無知令大小姐很無奈氣憤。(電視截圖)

無知May黑化現身

May在三番四次被Andy(崔錦棠飾)欺負時,Andy不慎播放了May手機的《天鵝湖》音樂,令她突然像被上身一樣。

她先掐着Andy的脖子,再把他壓在樓梯上,並拿出剪刀剪破他的西裝,非常可怕。

▲ May聽到《天鵝湖》音樂後戰鬥力大升。(電視截圖)

▲ May把Andy壓在地上。(電視截圖)

趙希洛為黑天鵝May解畫

趙希洛的瘋癲演技,令不少網民聯想起她有TVB「御用癲婆」的稱號,把發癲的情節演得入型入格,突顯出她的演技實力!

趙希洛也在社交平台為May是癲婆一說解畫:

我要再一次強調May不是癲的𝑆ℎ𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑢𝑛 & 𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛’𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑜𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟 (黑天鵝𝑀𝑎𝑦只不過係好多人心裏面唔敢表露出嚟嗰個𝑀𝑎𝑦 )

咁你又喜歡黑天鵝𝑀𝑎𝑦定白天鵝𝑀𝑎𝑦呢? We 𝑀𝑎𝑦 never truly understand what others have endure in the past. But let me assure you 𝑀𝑎𝑦不是癲的