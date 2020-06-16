【開心速遞】黑化May變癲婆向Andy報仇　趙希洛IG為癲婆May本性解畫【有片】

▲ 趙希洛在《愛．回家之開心速遞》中再爆「癲婆」演技。

藝人趙希洛早前以龔燁（張景淳飾）前女友阿May身份加盟TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，之後大小姐（林淑敏飾）回歸接龍集團做財務總監，May便成為大小姐的第三任秘書。

不過，由於May的形象善良無知，故被大小姐稱作「無知May」，更因May多次被IT三子欺騙，令大小姐工作連番失誤。昨晚劇情就講到原來May也有兇狠的一面。

當年May因出演音樂劇天鵝湖試鏡時，被對手剪破芭蕾舞裙，不甘被欺負的她便以牙還牙，把對方的裙都剪破。自此，May一聽到《天鵝湖》音樂便會想起當日的經歷，變成兇狠巴辣的「黑化May」，會對所有欺負她的人還擊。

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▲ May的善良與無知令大小姐很無奈氣憤。（電視截圖）

無知May黑化現身

May在三番四次被Andy（崔錦棠飾）欺負時，Andy不慎播放了May手機的《天鵝湖》音樂，令她突然像被上身一樣。

她先掐着Andy的脖子，再把他壓在樓梯上，並拿出剪刀剪破他的西裝，非常可怕。

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▲ May聽到《天鵝湖》音樂後戰鬥力大升。（電視截圖）

▲ May把Andy壓在地上。（電視截圖）

趙希洛為黑天鵝May解畫

趙希洛的瘋癲演技，令不少網民聯想起她有TVB「御用癲婆」的稱號，把發癲的情節演得入型入格，突顯出她的演技實力！

趙希洛也在社交平台為May是癲婆一說解畫：

我要再一次強調May不是癲的𝑆ℎ𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑢𝑛 & 𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛’𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑜𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟 (黑天鵝𝑀𝑎𝑦只不過係好多人心裏面唔敢表露出嚟嗰個𝑀𝑎𝑦 ) 咁你又喜歡黑天鵝𝑀𝑎𝑦定白天鵝𝑀𝑎𝑦呢？ We 𝑀𝑎𝑦 never truly understand what others have endure in the past. But let me assure you 𝑀𝑎𝑦不是癲的

▲ 趙希洛化身小背心黑天鵝。（Instagram圖片）

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她的大意是指May只是拒絕別人為了得到利益而踐踏她，而黑化版的May只是許多人內心不敢表露出來的一面，我們不會清楚知道每個人的過去經歷了甚麼，所以我覺得May不是癲的。

趙希洛入行13年，去年憑劇集《金宵大廈》中的瘋婦何太一角奪「最佳女配角」獎項。由於趙希洛已多次在劇集中發癲，包括《八卦神探》、《實習天使》，及《十二傳說》，故有「御用癲婆」的稱號。