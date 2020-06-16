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【口罩供應】三層防飛沫花粉紫外線BFE99%　UNIQLO AIRism可重用口罩周五日本發售　

健康 12:05 2020/06/16

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

UNIQLO推出AIRism可重用口罩，6月19日於日本發售。

新冠肺炎疫情持續，日本大型連鎖服裝店UNIQLO宣布將推出自家研製的可重用的AIRism口罩，6月19日於當地開售。口罩結構有三層，可防飛沫、花粉和紫外線，並設有大、中、小三個尺寸。UNIQLO計劃每星期生產50萬包，並打算於海外門市上架。

UNIQLO AIRism口罩

規格

  • 外層：可阻擋90％紫外線
  • 中層：濾網可過濾細菌、花粉等99%粒子，BFE 99%
  • 內層：如絲般光滑的AIRism物料，排汗時也能保持清爽

尺寸

  • 大（L）：寬240mm x高145mm
  • 中（M）：寬230mm x高140mm
  • 小（S）：寬190mm x高115mm

售賣日期

  • 日本：計劃於6月19日開售
  • 海外：未定

價錢：

  • 1包3片，990日圓（未計稅）（約71港元）
  • 首次購買，每人每種尺寸限買一包

清洗方法：

  • 可放於家用洗衣機清洗
  • 使用中性清洗劑清洗後，可重用20次

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責任編輯：王俊賢

病菌及病毒 環境衞生 口罩 UNIQLO 新冠肺炎 健康問題

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