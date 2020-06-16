【口罩供應】三層防飛沫花粉紫外線BFE99% UNIQLO AIRism可重用口罩周五日本發售
健康 12:05 2020/06/16
新冠肺炎疫情持續，日本大型連鎖服裝店UNIQLO宣布將推出自家研製的可重用的AIRism口罩，6月19日於當地開售。口罩結構有三層，可防飛沫、花粉和紫外線，並設有大、中、小三個尺寸。UNIQLO計劃每星期生產50萬包，並打算於海外門市上架。
UNIQLO AIRism口罩
規格
- 外層：可阻擋90％紫外線
- 中層：濾網可過濾細菌、花粉等99%粒子，BFE 99%
- 內層：如絲般光滑的AIRism物料，排汗時也能保持清爽
尺寸
- 大（L）：寬240mm x高145mm
- 中（M）：寬230mm x高140mm
- 小（S）：寬190mm x高115mm
售賣日期
- 日本：計劃於6月19日開售
- 海外：未定
價錢：
- 1包3片，990日圓（未計稅）（約71港元）
- 首次購買，每人每種尺寸限買一包
清洗方法：
- 可放於家用洗衣機清洗
- 使用中性清洗劑清洗後，可重用20次
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責任編輯：王俊賢