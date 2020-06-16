  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 12:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【無品食客】港女用膳後故意棄口罩在枱面　侍應好心提醒竟回應：你幫我揼埋佢

健康 11:34 2020/06/16

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

港女用膳後故意棄口罩在枱面。

新冠肺炎疫情持續，民眾防疫意識有所提高，外出均會戴上口罩，惟一名女食客日前去餐廳用膳後，竟將用過口罩留餐桌後埋單離開，侍應以為女食客忘記拿走口罩，好心追出提醒，結果該名女食客竟抛下一句話，要侍應執手尾。

一名網民在facebook群組「西環變幻時」發帖，稱日前到西環一間餐廳食飯，等攞枱的時候，見到熱心店員衝出門口，叫住一位女食客，提醒她遺漏了口罩在枱面，豈料該名女食客竟稱，

其實我唔要個口罩㗎，你幫我揼埋佢啦！

【隔離令】大媽攜子疑戴防疫手環搭巴士　目擊者：帶住條手帶仲鬧返人轉頭

帖文中指，一個用過的口罩，表、中層佈滿病毒細菌，底層還有口水，理應自己處理，丟棄到有蓋垃圾桶。隨意放下口罩，旨意食肆幫你處理，既不負責任，還威脅別其他食客的健康安全。

帖文大讚該名女店員「高EQ」，已立即妥善處理這個口罩。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥該名女網民離譜，自私兼無品，「用過口罩有口水，她根本在播毒」；有網民直言，「自己口罩唔該自己執」；有網民稱，店員不是一定要幫手扔口罩，大安旨意別人幫手；另有網民認為，在新冠肺炎下，大家應要提高防疫意識。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

 

病菌及病毒 環境衞生 網絡熱話 健康問題 新冠肺炎疫情 疫情 口罩 Facebook群組

最高瀏覽

【無添加】消委會檢測29款雪糕　只得3款完全不含「E仔」添加劑雪糕
12:18 2020/06/15
【無添加】消委會檢測29款雪糕　只得3款完全不含「E仔」添加劑雪糕
【湯馬戀】唐詩詠早知馬國明湯洛雯相戀　契妹詩詠：希望自己盡快有男友【有片】
10:01 2020/06/15
【湯馬戀】唐詩詠早知馬國明湯洛雯相戀　契妹詩詠：希望自己盡快有男友【有片】
【酒精噴眼】葵芳侍應酒精噴壺誤當體溫槍　男童雙眼慘被消毒酒精噴中入院【附急救方法】
16:16 2020/06/15
【酒精噴眼】葵芳侍應酒精噴壺誤當體溫槍　男童雙眼慘被消毒酒精噴中入院【附急救方法】