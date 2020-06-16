【無品食客】港女用膳後故意棄口罩在枱面　侍應好心提醒竟回應：你幫我揼埋佢

▲ 港女用膳後故意棄口罩在枱面。

新冠肺炎疫情持續，民眾防疫意識有所提高，外出均會戴上口罩，惟一名女食客日前去餐廳用膳後，竟將用過口罩留餐桌後埋單離開，侍應以為女食客忘記拿走口罩，好心追出提醒，結果該名女食客竟抛下一句話，要侍應執手尾。

一名網民在facebook群組「西環變幻時」發帖，稱日前到西環一間餐廳食飯，等攞枱的時候，見到熱心店員衝出門口，叫住一位女食客，提醒她遺漏了口罩在枱面，豈料該名女食客竟稱，

其實我唔要個口罩㗎，你幫我揼埋佢啦！

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帖文中指，一個用過的口罩，表、中層佈滿病毒細菌，底層還有口水，理應自己處理，丟棄到有蓋垃圾桶。隨意放下口罩，旨意食肆幫你處理，既不負責任，還威脅別其他食客的健康安全。

帖文大讚該名女店員「高EQ」，已立即妥善處理這個口罩。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥該名女網民離譜，自私兼無品，「用過口罩有口水，她根本在播毒」；有網民直言，「自己口罩唔該自己執」；有網民稱，店員不是一定要幫手扔口罩，大安旨意別人幫手；另有網民認為，在新冠肺炎下，大家應要提高防疫意識。

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責任編輯：羅嘉欣