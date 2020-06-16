本港僱主下季招聘意欲疲弱　批發零售業或縮減人手

▲ 萬寶盛華大中華高級副總教徐玉珊。（林宇翔攝）

人力資源公司ManpowerGroup公布香港今年第三季「就業展望調查」報告，今年淨就業展望指數為0，反映香港第三季就業步伐停滯，金融、保險、房地產、批發、零售業的僱主未來一季招聘意欲疲弱。

ManpowerGroup就今年第三季就業情況」訪問來自金融保險及房地產業、批發零售業及服務業的137名僱主。當中12％僱主表示來季有意增聘人手，表示縮減人手亦有12％，而76％表示维持不變。

是次調查會計算各行業就業展望指數，簡單而言，正數代表展望僱主有計劃增加人手，負數代表僱主有計劃縮減人手。

就細項而言，金融保險及房地產業錄得-2％就業展望指數，按季及按年分別下跌5%及22%。批發零售業錄得-2％就業展望指數，按季及按年分別下跌3%及19%。服務業錄得+9％就業展望指數，按季上升9%個百分點，但按年下跌12%。

萬寶盛華大中華高級副總教徐玉珊表示，香港失業率上升，雖然政府推出一系列舒困措施支持各業界，但僱主招聘的意欲疲弱，短期內就業市場仍會承壓。她又指，企業在市場環境不確定情況下，轉向尋求靈活的招聘方案，將臨時工或合約工招聘程序外判，「靈活用工」等用工方式反而受到市場青談。

即看最新消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚

