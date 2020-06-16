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【勁減開倉】觀塘apm夥逾300品牌首創開倉特價快閃店　10元買Columbia運動裝:CHOCOOLATE時尚服飾【內附詳情】

休閒 11:50 2020/06/16

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

apm商場由6月19日至21日，特設開倉特賣快閃店，顧客於指定商戶，可以超震撼價低至$10購買過千件運動時尚服飾，Columbia是其中一間。（商場提供）

近日簡直是購物的最佳時機，各個商場及店舖都舉行減價優惠。apm亦聯同全場逾300個人氣品牌舉行感謝優惠月，由即日起至6月21日，首創開倉特價快閃店，另外還會送出極具份量的禮品，包括足金金牌、金箔美食及金箔美容護膚品等，聽落已經吸引。

:CHOCOOLATE及其他多間商戶，以超震撼價低至$10出售過千件運動時尚服飾。（官方圖片）

apm商場由6月19日至21日，特設開倉特賣快閃店，顧客於指定商戶包括馬拉松、Catalog、Chevignon、Columbia、:CHOCOOLATE及hellolulu等，可以超震撼價低至$10購買過千件運動時尚服飾！

而場內其他精選商戶品牌亦推出一系列低至一折的貨品優惠︰Skechers以優惠價$90發售多款波鞋、Charles & Keith手袋現售3折價錢只需$150、豐澤以53折$2,690推出43寸LED液晶體電視屏幕等。

全場還有逾萬件潮流產品，可讓顧客以低至1元震撼價換購。（官方圖片）

全場還有逾萬件潮流產品可以低至1元震撼價換購，產品涵蓋潮流電子產品、皇牌家電、國際彩粧、人氣電玩及名貴參茸海味等，一家大細都合用。

想足不出戶就享受到購物優惠的話，一樣可以，只要由即日起登入「新地開心購物一站通」平台，即可以低至3折瘋搶過百間美食、時裝、配飾、電子產品及生活用品購物禮券！超過30間精選潮流商戶的禮券，顧客可在推廣期內、並可與商店的折扣同時使用，享盡折上折優惠。數量有限，售完即止。 

記者︰陳日言

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