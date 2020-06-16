【惡頂奶奶】新抱臨盆在即穿羊水　同住奶奶要求洗完衫再入院生仔

▲ 台灣一名臨盆在即的新抱在家穿羊水，同住的奶奶竟然要求她洗完衫，再入院生仔。

婆媳關係堪稱是世紀難題，一旦處理不好會成為家庭炸彈。台灣一名臨盆在即的新抱在家穿羊水，同住的奶奶竟然要求她洗完衫，再入院生仔，新抱產後即提出與奶奶「分居」，奶奶卻以死威脅兒媳。

洗好衣服才自行搭車入院

綜合台灣傳媒報道，作家呂如中在電視節目《命運好好玩》中分享這則家庭事件，他指該名奶奶與三個兒子相依為命，丈夫早已離家出走，她好不容易才把孩子養大。三個兒子婚後都與媽媽同住，當中以二兒子最能幹，賺錢最多又孝順，可是婆媳關係很差。

呂如中講述婆媳相處的「經典」事件， 懷孕的二新抱穿羊水，剛好丈夫不在家，奶奶卻要她把衣服手洗好才去醫院生孩子。新抱委屈地洗好衣服，卻發現奶奶離家了，她只好自行搭車去醫院。

奶奶以死威脅要同住

新抱知道不能再跟奶奶同住下去，不過她一直啞忍著，待孩子稍大再提出「分居」。孩子2歲時，她與丈夫決定與孩子搬出去住，並告訴奶奶，同時強調不會遺棄她。奶奶沒有表示反對，一切如常，可是晚餐後她卻突然拿出椅子，想從5樓住所跳下去。

兒媳們嚇得連忙跪下道歉，之後不敢提出「分居」。其後奶奶中風，大兒子和小兒子兩家隨即搬出去住，只有二兒子一家留下來照顧她。奶奶過世後，大兒子和小兒子又回來爭家產，令二新抱感到憤怒。

隨著三個女兒長大，二新抱竟然學起奶奶當年般，情感勒索女兒，更告訴漂亮的二女兒如果真的要結婚，對方就要入住他們家，不然就不要嫁，二女兒至今50歲仍未婚。

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責任編輯︰駱秀玲