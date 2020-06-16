【限聚令】消息：放寬限聚令室外聚集人數上限50人　室內沒有限制

▲ 消息指室外公眾聚集上限50人，室內沒有限制。

新冠疫情放緩，消息指，行政會議今日（16日）通過將「限聚令」室外人數上限，放寛至50人；而室內無限制，消息又指食肆同枱人數不設限，不過部分高風險處所則有限制。

行政長官林鄭月娥今早（16日）出席行會前表示，疫情漸趨穩定，市民熱切希望回復更多社交活動，會循放寬方向考慮，但指完全放寬、沒有限制則有風險。

【限聚令】林鄭月娥：研究放寬限聚令 食衞局下午公布最新措施

食物及衞生局局長陳肇始今日（16日）下午4時將會見記者，食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基亦會出席。

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有關限聚令、餐飲業務及表列處所的措施，即第599F章、599G章限制措施在6月18日再次屆滿，措施重點：

-禁止於公眾地方進行多於8人的群組聚集，宗教場所獲豁免

-因應個別行業調整規定，如健身中心及公眾娛樂場所

-健身中心超過8人的小組課堂，須確保人與人相距至少1.5米，教練須一直佩戴口罩

-擴大病毒測試範圍：加大檢測能力、擴大檢測範圍

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記者：伍瑋瑋