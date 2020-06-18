【迪士尼重開】家長特意請假為子女慶生　忠粉小朋友前一晚興奮到失眠

▲ 迪士尼重開首天，小朋友悉心打扮到樂園遊玩。（李嘉杰攝）

自新冠肺炎疫情漸漸穩定，暫停開放近5個月的香港迪士尼樂園（迪士尼），今天（18日）重開，一眾迪士尼粉絲及預備放暑假的小朋友可以重回迪士尼「放電」了！樂園重開初期會設有入場人次限制，園內亦有多項防疫措施，令訪客玩得安心，TOPick帶大家了解樂園重開後的情況。

▲ 米妮老鼠熱烈歡迎大家。（王芷瑩攝）

家長特意請假為小朋友慶祝生日

迪士尼重開的第一天，很多父母都帶同小朋友到樂園遊玩，更為他們悉心打扮為迪士尼角色造型。

▲ 吳先生為迪士尼的金卡會員，他和太太特意請假帶子女到樂園遊玩，並為女兒慶祝生日。（李嘉杰攝）

作為金卡會員的吳先生因為女兒今天（18日）生日，所以和太太特意請假帶孩子到樂園慶祝，他們均滿意樂園的防疫措施及人流管制安排，

人與人之間會分得很開，不知是否限制了全日人數，樂園都不算多人。

鄧小姐今早帶同女兒到迪士尼，她指女兒十分期待到迪士尼玩，昨晚興奮到睡不著，一直在說要去迪士尼。女兒表示最期待見到Elsa公主，而她入園後亦換上「Elsa」公主裙，變身成為迪士尼公主。

▲ 鄧小姐及她女兒都非常興奮！（李嘉杰攝）

另外，有家長自備消毒用品，她指預先到入園預約網站預約及登記的過程也很方便，令他們不用擔心樂園太多人，可以玩得安心。

▲ 家長自備消毒用品。（李嘉杰攝）

入園前準備

▲ 人場的訪客需接受體溫檢測。（李嘉杰攝）

訪客在入園前須作出健康聲明，通過體溫檢測、在園內佩戴口罩、保持適當社交距離等。園內增設增設消毒搓手液裝置，方便大家消毒雙手，保持衛生。

迪士尼角色與訪客玩機動遊戲

由於在園內要保持適當社交距離，本身對很多粉絲重視和必做的「與迪士尼角色擁抱及近距離合照」也要暫停了。因此，迪士尼角色會跟訪客一起玩機動遊戲，充滿驚喜，訪客可到官網了解相關日程表。

▲ 米奇老鼠和米妮老鼠會坐上「小飛象旋轉世界」和訪客一起玩。（李嘉杰攝）

美食推介

▲ （李嘉杰攝）

到訪樂園時，須佩戴口罩，但在餐飲處所內飲食期間則可脫下口罩。食客可以掃描餐牌的二維碼，在手機上看，食物亦會蓋上膠蓋送出，確保衛生。

迪士尼為重開新推了一系列的美食，包括「奇異音樂家」、「Duffy and Friends下午茶」及「米奇氣泡雞蛋仔」等等。

商品推介

▲ 迪士尼出售口罩、消毒搓手液防疫用品。（李嘉杰攝）

等了這麼久終於可以入園遊玩，離開前當然要買一些紀念品。迪士尼新推了一些可愛商品，包括Duffy and Freinds的新成員－－'Olu Mel（小海龜）的公仔及手袋等、最新迪士尼「nuiMOs」系列及「奇妙夢想城堡系列」等等。

▲ Duffy and Freinds的新成員－－'Olu Mel（李嘉杰攝）

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記者：王芷瑩