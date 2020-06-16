【貓奴公憤】聲稱要吃飯將貓咪放在露台　網民：這主人沒有資格養貓

▲ 有網民發現鄰居將貓咪放置在露台，擔心會有危險。

養貓一定要裝好窗網，特別是有露台的貓奴們！日前有網民目擊一名主人聲稱要吃飯，將一隻貓咪關在露台，期間貓咪曾發出淒慘的叫聲。事件被公開後，引起網上一眾貓奴公憤，直斥該名主人沒有資格養貓！

因吃飯將貓咪關在露台

一名女網民在Facebook「天下貓貓一樣貓群組」發帖，表示見到鄰居將貓咪放置在露台上，令她感到緊張及憂慮。該名網民在帖文中要求鄰居不要再將貓咪放出露台，更表示鄰居關上露台門後，聽到不貓咪的叫聲，但她卻在相隔幾層樓的單位內聽到貓咪的慘叫聲。

▲ 貓咪望著大廳，似乎非常想進去。（圖片來源：天下貓貓一樣貓群組Facebook）

她在帖文中又指，餵食物是要用盆去餵，而不是將食物灑在露台。

一個負責任同有智商的主人都唔會放貓出露台

生命沒take 2

假若你真是害死左隻貓 你最後都會有報應架咋

樓主約一個多小時後再次更新，指鄰居已讓貓貓進屋，聲稱因為要吃飯才將貓咪放出露台。

貓砂盤亦放在露台 懷疑是慣犯

事件引起不少貓奴公憤，在Facebook上已得到超過2千個「嬲嬲」。大量網民心痛貓貓，不明白該名主人會忍心將牠在露台自生自滅，更希望樓主可以公開地址，好讓他們去救貓。最後有網民知道地址後報了愛協，日間會有專人上門跟進。

有網民見到露台並沒有裝上鐵線網，只是將玻璃加高，擔心貓貓跳上露台的雜物上，甚至跌落街。不少人直斥該名主人要在廳吃飯只是籍口，認為可以將貓貓放入貓籠或是關在房裡，「叫個主人自己出露台食飯啦，低智」。

有網民留意到貓砂盤亦放在露台，懷疑貓咪平日已經住在外面，日曬雨淋，擔心近日天氣炎熱，會導致貓咪中暑，更認為此舉已等同虐待及禁錮。亦有不少人批評該主人沒有資格養動物，直言「你要養佢就唔好咁對佢」、「餵浪浪貓都唔係灑落個地到啦」。

▲ 同一屋苑日前有貓咪危站在露台邊。（圖片來源：貓貓狗狗保護及領養區(香港)Facebook）

有網民亦提起，日前有貓咪爬出25樓高的露台扶手，幸好最後自行回到家中。目擊過程的鄰居愛莫能助，主人又長期不在家，只好在門外貼上告示提醒對方。樓主表示事件並不是同一戶人家，但就在同一屋苑。

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責任編輯：熊詠思