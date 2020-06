【失去至親】遭壓頸死黑人遺下6歲孤女　獲芭芭拉史翠珊贈迪士尼股份兼大學獎學金

▲ 芭芭拉史翠珊送Gianna迪士尼公司股份及唱片。

美國黑人佛洛伊德(George Floyd)遭白人警員壓頸致死一案,引起全國種族歧視示威,各界非常關注,就連演藝天后芭芭拉史翠珊也在網絡表態關注事件。佛洛伊德遺下妻子及兩名女兒,包括6歲女兒Gianna,芭芭拉史翠珊日前送贈了禮物予她。

綜合外媒報道,佛洛伊德遺下妻子及兩名女兒,6歲女兒Gianna知道爸爸離世,悲傷的同時,她亦為爸爸感驕傲,表示「爸爸改變了全世界!」,大眾都心痛這位經歷喪父的懂事小女孩,包括演藝天后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)。

天后捐贈豐厚禮物

上周六(13日),Gianna的Instagram「giannapinkfloyd_」發帖,展示了芭芭拉史翠珊送她的禮物,天后將部分迪士尼公司股票捐贈她,並送上2張個人經典專輯,包括My Name Is Barbra及Color Me Barbra。Gianna開心地拿著迪士尼股份的文件︰

多謝芭芭拉史翠珊的禮物,現在我是迪士尼的股東了,感謝你!

▲ Gianna開心地展示收到的豐厚禮物––迪士尼股份文件。(圖片︰giannapinkfloyd_ @IG)

芭芭拉史翠珊心痛喪父小女孩

芭芭拉史翠珊在Instagram「barbrastreisand」多次分享有關佛洛伊德事件,包括出席反種族歧視示威的影片,以及轉載Gianna坐在爸爸的好友、前NBA球員斯蒂芬傑克遜(Stephen Jackson)的肩膊上高呼「爸爸改變了世界」的影片,她心痛地表示︰

GiGi,對呀,你的爸爸改變了世界,George Floyd此名字變得不一樣、更有意義,要愛所有的人!

美國大學頒發獎學金

另外,美國德州南方大學(Texas Southern University,簡稱「TSU」)於上周三(10日)宣布,願意提供Gianna全額獎學金助她升學。TSU基金會主席Gerald Smith表示,很榮幸為Gianna提供這項私人資助的獎學金,明白教育的價值所在,期待她進入TSU大家庭。

責任編輯︰王明芳