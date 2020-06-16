【中佬唔易做】艾威自我警剔不可自私　經濟最困難時仍不放棄助養兒童　

▲ 善心的艾威助養了28個小朋友。

61歲艾威參與拍ViuTV真人騷《中佬唔易做》，嘗試中年轉行的感受，這對自19歲起只從事演藝行業的艾威來說是一項大挑戰。入行41年的艾威認為，演員的工作容易令自己變得迷失，愛心爆棚的艾威，透過助養小朋友提醒自己不要迷失。

艾威在《中佬唔易做》被安排於蜆殼油店工作，在拍攝時，他的工作不單止是入油，還要替客入吸塵、打蠟等，甚至要負責站內便利店的服務，他接受TOPick專訪表示：「我做的那個油站包括很多服務，雖然是便利店，但我會形容是迷你超巿，因為很多東西賣。還有洗車和小型車房，比一般油站多很多服務。」

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▲ 艾威接受同事指點。（《中佬唔易做》劇照）

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艾威亦在體驗蜆殼公司工作期間發現自己的銷售才能：「有次一位女客人進來購物，她告訴我要開派對要招呼很多人，放是我介紹她買什麼，後來到結帳的時候，她發現自己錢不夠，要當時的同事幫忙篩選，其實很有成功感，讓只有三百元的人選了500多元的貨品。」

雖然他說在蜆殼公司工作並不辛苦，但也幽默地提議節目組：「下次可以試富豪式生活。」

自創減肥餐單

61歲的艾威近年清減了不少，全靠自創的餐單減磅，加上運動，幾個月時間已幾了半個碼：「改變飲食習慣已幾個月，效果真的很顯著，瘦了不少，人也精神了。這餐單是我自創，照常理晚餐不用那麼多能量，所以不用吃肉，吃了肉後，沒時間消耗的話是在累積脂肪。」

▲ 艾威認為最不習慣午飯時間只有半小時。（《中佬唔易做》劇照）

艾威更大方分享自己的餐單：「我現在早午晚三餐很指定動作，早餐兩隻雞蛋、一碗麥皮，午餐有菜有肉，晚餐以豆類製品為主，例如吃三舊豆腐，不會吃肉。」

在拍攝《中佬唔易做》時，殼公司的午飯時間只有半小時，不夠時間外出食飯，為了方便自己帶東西回去吃，艾威把最簡單的換到午餐吃。

不要成為昔日自己討厭的人

入行41年，艾威常常和身邊的後輩分享：「演戲很容易令自己成為自私的人，變得任何事都會以自己為出法點，你會著緊自己的髮型、化妝、服裝、表現等，一睇playback只會關注自己，所有細微的東西會堆積成一個自私的人，要做很多對人有利的事情。」

▲ 艾威入行41年。（《On Call36小時》截圖）

由於演員太容易成為自私的人，艾威唯有用善事提醒自己。

現時的艾威正助養28位小明友：「每月4千左右，在信用卡扣款，不是每個月真金白銀交錢，也因為用信用卡，你不會不捨得。同一道理，你可以碌卡食飯，為甚麼不能碌卡做善事，就像交電費，因為演員太容易成為自私的人，唯有用善事提醒自己。」

▲ 艾威希望自己不要成為自私的人。（黃建輝 攝）

艾威就算在經濟較困難時，也從沒想過放棄助養。他每每看到助養小朋友寄來的照片，艾威也會覺得自己也不算一事無成，能幫助不少小朋友長大成人，倍感安慰。

人貴自知，能像艾威般能時刻敬剔自己確實不容易，鞭策自己不要成為曾經最討厭的一類人。

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記者：鄭嘉瑤