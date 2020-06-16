【港產口罩供應】BFE+PFE逾99%　家港口罩6月22日開售五層納米濾膜口罩每盒$130【附購買連結】

▲ 家港口罩將於6月22日開售五層納米濾膜口罩。（圖片由家港口罩提供）

新冠肺炎未息，香港口罩商《家港口罩》將於6月22日開售BFE及PFE過濾率逾99%的五層耳掛式口罩（納米濾膜），擁有更高透氣度，減低侷促感。每盒30個，$130／盒。

《家港口罩》的創辦人為本身從事鐘錶生產的鴻橋實業三父子，他們希望大家無需再預購口罩，故決定加入生產口罩行業，投入資金為香港人生產優質《家港口罩》，以現貨推出市場。

《家港口罩》表示廠房等級達至無塵車間達到 ISO Class 7 under 14644-1 標准或以上，設有兩條全自動生產線。口罩的生產過程會依據醫療器材品質管理系統 ISO 13485:2016，預計月產量達200萬個口罩。

五層耳掛式口罩（納米濾膜）

規格：BFE >99%、PFE >99%，有效過濾細菌及微粒子達 99%以上

大小：（成人）17.5cm x 9.5cm

顏色：淺藍色

產地：香港

包裝：30個／盒（獨立包裝，全自動化生產）

售價：＄130／盒

開售日期：6月22日

網上發售：http://www.hbmask.hk/

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責任編輯：王芷瑩