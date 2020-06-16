【真假男神】花美男網紅爸爸似足金城武　真身曝光竟是200磅肥大叔人氣急升

▲ 內地一名網紅爸爸樣子似足金城武，被踢爆真身原來是一位200磅肥大叔。

一頭飄逸長髮、精緻五官加上略帶粗獷的鬚根，內地花美男網紅吳桐的俊臉似足男神金城武。育有一名2歲女兒的吳桐，不時抱著女兒合照，令女粉絲邊尖叫邊讚吳桐是靚仔好爸爸。不過現年40歲的他，早前被爆出曾整容兼P圖，真身竟是一位重近200磅的肥大叔。

▲ 吳桐將自己P到似金城武2.0。（吳桐微博圖片）

早於2016年，吳桐一次直播已經曝露過自己肥大叔的真身。吳桐被踢爆是假美男後，「打蛇隨棍上」在社交平台承認自己曾2次整容，更在社交平台分享自己的P圖教學，人氣反而急升。

▲ 吳桐與女兒影相不忘chok樣。（吳桐微博圖片）

自稱半年激減55磅

吳桐透露，自己30歲第一次整容後，就變得不自律發福。被粉絲發現真身後，加上開始嫌自己肥便下決心減肥，他自稱靠自律飲食，配合瑜伽和帶氧運動，於半年內由90公斤（約198磅）激減至65公斤（約143磅）。他更推介P圖app教學，如何將自己的臉P得更精緻，吸引更多粉絲追隨。

▲ 吳桐最近常上載溫馨父女照。（吳桐微博圖片）

2018年，他榮升爸爸喜迎女兒，並接受第二次整容，再一步進化成「花美男型爸」。早前慶祝40歲生日的他，大方公開自己整容前後的樣子及手術後的康復過程，令他的真身有所進化，加上他懂得穿搭及拍攝構圖好，可以輕易P出型男「照騙」。

▲ 吳桐真身曾被野生捕獲。（網上圖片）

▲ 吳桐大方公開自己的整容過程。（吳桐影片截圖）

雖然眼前的相片只是幻覺，但網民的留言大多是正評，讚揚他是整容成功案例，是「金城武本人」、「越來越帥氣」、「升級奶爸了」。

更多P圖網紅，即睇︰

【真假美女】網上結識低胸性感美女心動約會 男子見真人嚇跑抱怨「照騙」惹禍

【秒變大媽】直播濾鏡意外消失 網紅露真面目粉絲崩潰：我是顏值主播

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲