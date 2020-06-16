【愛滋病】台少婦遭前夫家暴傳染愛滋　積極治療誕健康男嬰組新家庭

▲ 台灣一名少婦被前夫家暴及傳染愛滋，經治療後以自然受孕方式，誕下健康男嬰。

愛滋病被許多人視為洪水猛獸，但其實感染HIV病毒的人士，也可活得如常人一樣。台灣愛滋病學會最新調查顯示，在1,000名受訪者中，超過一半人仍對愛滋存有負面印象。該會理事長洪健清就分享了一個案例，打破部分人士偏見，一名少婦被前夫家暴及傳染愛滋後，經及時治療，成功令體內檢測不到病毒，其後以自然受孕方式，誕下一名健康男嬰，與男友正常生活。

綜合台灣媒體報道，台灣愛滋病學會理事長洪健清分享，一名少婦在6年前被前夫家暴後決定離婚，卻想不到前夫竟然還傳染愛滋給她。而她在離婚後，決定積極接受治療，及時在感染初期就接受抗病毒藥物治療，6個月後已在體內檢測不到愛滋病毒。

男友棄用安全套誕健康女兒組家庭 愛滋女生：帶菌者也可正常生活

該名少婦其後認識了新男友，拍拖前就向對方坦白自己感染了愛滋病毒，幸得男友接納和支持。二人其後決定孕育孩子，於是與婦產科及感染科醫生合作，透過自然受孕，成功誕下一名健康男嬰，而男友與嬰兒至今也沒有被感染。

逾半數人對愛滋感負面

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會進行「愛滋認知大調查」，訪問了1,000位18至50歲市民，發現超過5成市民對愛滋存有負面印象，僅得不足半數市民認為感染無需感到羞愧。

洪健清表示，愛滋病感染者在接受治療後，血液中的病毒量抑制在200 copies/ml以下，並維持6個月以上，這種情形稱為U=U，意即檢測不到病毒，亦不具傳染力，因此也不會透過性行為，傳染愛滋病毒給他人。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：李迦善