【約女Yama嗲】方紹聰做KOL與靚女行山　揭女神孫慧雪初戀經歷【內附連結】

▲ 方紹聰向「追女山系KOL」進發，首集邀女神孫慧雪探討感情與性。

行山登高成為近年運動風潮，TVB藝人奶仔方紹聰將行山興趣結合與女士的相處之道，拍攝成網上節目《約女.Yama嗲》，希望進發成為「山系KOL」。方紹聰《約女.Yama嗲》首集嘉賓找來與他情同姊弟的女神孫慧雪，阿雪大爆過去的感情經歷，更分享對性的睇法，趣味度十足。

其實方紹聰一向喜歡爬山，常在社交網站分享登山照片，早前受友人啟發，決定自薦加入TVB同事盧峻峯開設的YouTube頻道《喂.霞姨》，更著手開拍「追女登山節目」《約女.Yama 嗲》，今日（6月16日）發放的第一集找來之前合作《機場特警》演其胞姊的女神孫慧雪任嘉賓。

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▲ 隨團還有三人擔任攝製隊。（受訪者提供）

阿雪分享初戀經歷

TOPick在此先搶爆《約女.Yama嗲》內容，節目中被視為女神的阿雪提到初戀經歷、婚後的感情世界，甚至與奶仔探討性的話題，感情要好的二人花火十足，笑料不斷。

阿雪與老公在4年前結婚，翌年誕下兒子Riley，她坦言婚後有更多追求者，亦有很多人想跟她約會，不過自己忙於湊仔根本沒有多餘時間：「現在的人好奇怪，好像覺得你結了婚就不用負責任，還認為不會『上身』，我猜是這樣的原因。由於婚後很快有小朋友，懷孕時是沒有追求者的，沒那麼變態，不過生完之後就有。」

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▲ 阿雪性格直率，難怪這麼有觀眾緣。（影片截圖）

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阿雪玩心理測驗

行山期間，他們又玩到心理測驗，講到阿雪於性方面的追求，奶仔指測驗結果顯示，阿雪並不追求技巧、只追求體力勞動，她立即出言反駁和否認，場面搞笑。

及後又講到阿雪的初戀男友跟她拍拖七年，最後提出分手全因想嘗試跟其他女生交往。

講到如果將來兒子腳踏兩船，阿雪定會狠狠地教訓他、不會包庇，不過她又憶起自己曾經同時與兩位男生暖昧，拖泥帶水最後傷了三個心，而對於出軌的看法她則笑謂：「現在不會斬釘截鐵話不會出軌，將來的事不知道。但我老公絕對不能出軌，光是想到已經好憤怒！」

▲ 婚後的阿雪大部份時間都用作照顧兒子。（影片截圖）

奶仔與眾女神行山

首次做主持人的奶仔透露，節目暫時已拍了8集，除了打頭陣的孫慧雪，其他女嘉賓還有藝人李君妍、楊詩敏（蝦頭）、劉俐（藍莓）、2017年港姐邱晴、友台ViuTV選美節目出身的湯沛宜、女子組合Bingo成員關嘉敏及瑜伽導師Amanda。

奶仔與眾嘉賓已分別爬過龍脊、獅子山、針山、西高山、釣魚翁郊遊徑、麥理浩徑、赤柱犀牛石、五桂山等，暫時預計會推出72集，除藝人還會找來各行各業的美女做節目嘉賓。

▲ 奶仔將與李君妍挑戰五桂山。（受訪者提供）

《約女.Yama嗲》除分享行山風景，在節目中奶仔還會透過與女嘉賓的互動，分析跟不同女生的相處、溝通和追求她們的方法。

奶仔將興趣發展成新作品，全因為受身邊朋友鼓勵：「TVB都好多前輩朋友叫我拍YouTube，因為他們覺得我說話感覺好開心、有趣、富娛樂性，但我找不到一個我感興趣又合適的主題，同時我沒有幕後剪片團隊幫手，故一直都未有進行拍片計劃。」

▲ （受訪者提供）

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到後來《喂.霞姨》的主理人、藝人盧峻峯與電影編劇朋友DC，都見到奶仔的社交網站經常相約各女藝人爬山，於是慢慢討論出節目《約女.Yama嗲》的雛型：「希望在香港這個困難時期，製造一些娛樂給大家。」

講到各位嘉賓，奶仔指阿雪最溫馨、很有家姐的感覺：「好難得一個在娛樂圈打滾了多年，仍可保持純真，我想這亦是好多人都鍾意她的原因。」而最年輕、年僅20歲的嘉賓邱晴感覺最青春，更笑謂：「我對著她，有湊女去玩的感覺。」

▲ 奶仔在蝦頭身上獲益良多。（受訪者提供）

而蝦頭則是最有智慧的女嘉賓：「行山過程談了好多關於戲劇的話題，她分享好多以前在演藝學院上課時的情況，讓我這個紅褲仔可以了解一下書院派的演員。另外她教了我好多關於冥想、身心靈，以及更加了解自己的技巧，讓我大開眼界。」

奶仔將小時候的電視節目《電波少年》視為目標，他朝有日能做到同類型的流浪節目，亦希望憑籍節目，讓大家看到他更多的面貌：「希望可以藉這次的YouTube節目讓大家知道，我除了是演員，還可以做一個很好的主持，希望公司會睇到，找我做節目主持人。」

《約女.Yama嗲》即將於《喂.霞姨》發放。

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記者：陳心怡