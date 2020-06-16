《侏羅紀世界》女星拍紀錄片歌頌父愛 韋史密夫朗候活齊分享《人父心事》【有片】
由《侏羅紀世界》（Jurassic World）系列女主角 Bryce Dallas Howard 首次執導的全新紀錄片《人父心事》（Dads），向天下的偉大父親致敬。節目將於6月19日在Apple TV+推出。
紀錄片訪問了多位有感人故事的平凡爸爸，並有多位搞笑名人爸爸，如荷里活巨韋史密夫（Will Smith）、名嘴Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon以及 Bryce的大導演爸爸朗候活（Ron Howard）等，在鏡頭前盡訴為人父的各種心事，相信天下間的爸爸也會有所共鳴。
現實中與丈夫育有一子一女的 Bryce，解釋開拍此紀錄片的原因︰「我想了解作為爸爸的心情到底是怎樣，同時想向天下間所有偉大的父親致敬。」
Bryce首次當導演談「父親」，其拍過名片《阿波羅13號》、《有你終生美麗》的爸爸朗候活，她的弟弟以及祖父都齊齊現身支持，現身說法，Bryce甚至把媽媽懷孕及生產她的片段公開，溫情滿溢。
從前男主外女主內，然而，時代進步，世界各地都有呼聲要求爭加男性侍產假，與此同時，也有愈來愈多全職爸爸出現。
這部紀錄片就訪問了在美國、巴西及日本的湊仔公，由他們道出如何在逆境中對子女付出無私的愛。其中一位日本金毛爸爸的自白至為感人。
這位日本爸爸坦言早年曾經每月超時工作150個鐘，自從發現患上自體免疫性疾病，便惟有辭工。
不過日本社會覺得男人不工作就是廢物，所以最初他也意志消沉。他甚至因不想負累太太而打算離婚，更想過尋死，結果被太太勸服，女主外，男主內。
病癒後，他人生觀轉變，更說服本來不想生育的太太改變主意。自從孩子出生後，他每天為家人做飯，騎單車接送孩子上學，在家跟他玩耍，一反日本社會男女的傳統角色。這位日本爸爸坦言，以前常皺起眉頭，很少笑容。做了爸爸後，整個人也開朗了，說時甚至喜極而泣。
紀錄片中也有一對在美國的同志爸爸親子故事。兩口子一天忽然想做爸爸，結果選擇領養，最後他們3男1女孩，也因此其中一位爸爸便自動請纓辭工做全職爸爸。
雖然收入減半，但他們覺得可以換來一個熱鬧又歡樂的家絕對值得。
Bryce Dallas Howard 執導的全新紀錄片，以平凡爸爸的故事為主，而整部片就不時穿插名人爸爸，包括韋史密夫、得獎演員Neil Patrick Harris、名嘴Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon、Conan O’Brien等的精警自白。由父親的角色、初為人父的感受，到當了爸爸後個人的轉變等，他們都無所不談。
名人爸爸心聲：
有3名子女的韋史密夫說︰「猶記得當天帶子入屋時，望到那個畫中畫電視機，都有成千頁使用說明書，但點解養子育女會沒有說明書教我們？有無搞錯！」大概也是不少爸爸的心聲。
Conan O’Brien：「年輕時代，我的心態總是me、me、me、me，但我帶了一個小生命來到這世界後，就頓覺以後任何事都以她為中心。我察覺到自己不再是世上最重要的人了。」
Jimmy Kimmel：「你快樂，因為你家人快樂。所以，你突然會變得脆弱，容易受傷。」Jimmy 的3歲兒子Billy出生後發現心臟有問題，而曾動手術。
導演朗候活：「我覺得被愛的孩子，有安全感的孩子，還有看到成年人以身作則樹立好榜樣的孩子，他們都會茁莊成長。我們總是想付出更多，但相信沒有比愛、安全感及榜樣這3大元素更加重要。」不知道各位爸爸又同意嗎？
INFO
《人父心事》片長81分鐘
6月19日在Apple TV+ 推出
記者：胡慧雯