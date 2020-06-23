【屈臣氏口罩】全港首間獲香港品質保證局認證　直擊WatsMask口罩生產過程

▲ 蒸餾水生產廠房一部分樓層改建為口罩生產廠。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情未息，市民仍需戴口罩。本地品牌屈臣氏蒸餾水把部分廠房改為口罩生產線，生產WatsMask WeCare口罩。近日，屈臣氏實業更成為本地首間正式獲取由香港品質保證局頒發國際專業認可的醫用口罩生產商。

▲ 屈臣氏實業飲品製造 - 製造主管蔡文輝先生（左一）、屈臣氏實業飲品製造 - 董事總經理陳雲美女士 （左二）、香港品質保證局策略服務發展總監丁國滔先生（右二）、 屈臣氏實業飲品製造 - 製造總監張慶平先生（右一）（黃建輝攝）

屈臣氏實業董事總經理陳雲美小姐指在今年1至2月新冠肺炎疫情嚴峻的期間持續多個月，他們發現搜購多少口罩也不夠供應給香港市民。因此，他們決定改建蒸餾水生產廠房一部分樓層成為優質口罩生產廠。

我們要追求最快的時間、最短的時間建立廠房。有足夠溶噴布、人才可以製造口罩，而最重要是品質保證！

▲ 蒸餾水生產廠房一部分樓層改建為口罩生產廠。（黃建輝攝）

在品質上，屈臣氏蒸餾水在市場推出了ASTM Level 2的口罩標準，他們將於6月尾推出ASTM Level 3的口罩。

封關增加安裝口罩機困難

把水廠改建為口罩廠初期遇上封關，口罩廠的技術人員無法到港，只能靠在廣州的同事們即時向廣州廠的技術人員學習，再跟香港的同事溝通、進行技術交流及視像會議，學習安裝及操作口罩機。

當時身在廣州的屈臣氏實業飲品製造 - 製造總監張慶平先生本身也要跟進其他口罩機的進度及把關採購的質量問題，分身不下。如果自我隔離14日，再到香港，便會大大影響進度。

4日趕起100萬個口罩

口罩經過打片、剪裁、打耳帶及獨立包裝，過程中也包括拉力測試及其他品質檢查，確保每個口罩都達標。

▲ 口罩經機器進行獨立包裝。（黃建輝攝）

屈臣氏實業飲品製造 - 製造主管蔡文輝先生表示由於每一個口罩都要經過100%的人手檢查，初期為了把口罩盡快推出市場，甚至出動了全廠的同事，包括後勤市場部、採購部及物流部等等義務幫忙。

同事們經過品質控制專業嚴謹培訓後，認識何為一個好的口罩，要檢測什麼。最後，他們花了4天，檢查了100萬個口罩，最終可如期推出市場！

為香港人、為抗疫、為了我們做口罩成功，大家都出了一分力！

獲香港品質保證局認證

▲ WatsMask WeCare口罩（黃建輝攝）

屈臣氏蒸餾水也成功獲取由香港品質保證局頒發「ISO 13485 醫療器械質量管理體系認證」及「醫用防護口罩產品認證」，成為本地首間正式獲取由該局頒發國際專業認可的醫用口罩生產商，協助保障市民健康。

香港品質保證局 - 策略服務發展總監丁國滔先生表示據他們的了解，很多時候其他國家的認證是基於測試結果為主，而有一大部分的程度上沒有專注在製造過程上的管理。

丁先生續指香港品質保證局的醫用防護口罩產品認證計劃針對管理範疇上，因為在整個口罩設計生產過程，也有很多風險需要管理，這樣在可以保障我們本地消費者的權益。

我們希望口罩的質量是管理出來，而非測試出來！

這個計劃會在頒發認證後半年後，做一次審核，然後每年做一次審核，確保獲取認證的口罩商可以保持專業水平。

WatsMask WeCare口罩規格

WatsMask WeCare口罩設計採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚， 採用獨立包裝， 經SGS測試，符合 B.F.E. 及 P.F.E 細菌及顆粒過濾率 ≥ 99%，所 有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。

早前TOPick記者亦實測WatsMask WeCare口罩，實測詳情即睇：【下一頁】

WatsMask WeCare價錢，即睇：【第二頁】

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記者：王芷瑩