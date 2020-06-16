【2020父親節】為子女毅然創業賣無添加蛋卷　47歲暖爸無悔疫下生意跌8成：孩子健康比金錢更重要

▲ 47歲的周偉文兩年前辭掉汽車銷售工作，創業開逸悠爸爸網店售賣手製蛋卷，原來是為著仔女食得健康。

男人40，人到中年，事業應該已步入收成期。47歲的周偉文（Raymond）兩年前辭掉汽車銷售工作，創業開逸悠爸爸網店售賣手製蛋卷，原來是為著仔女食得健康。

Raymond說：「他們很喜歡吃零食，但我眼見有添加劑，於是決定開網店賣他們至愛的蛋卷，沒有任何添加。」雖然網店收入不及從前汽車銷售工作，最近疫情生意更大跌8成，但Raymond說並不後悔，認為子女健康比金錢還更重要，這個爸爸真偉大！

▲ Raymond說自己是家庭觀念很重的人，就算工作多忙，每逢節日都會跟哥哥子逸及妹妹子悠一起慶祝，今年父親節都不例外。(被訪者提供)

Raymond回想從前的工作，直言十分繁忙，「大仔今年10歲，細女就8歲，他們出世時我還是做汽車銷售，周六日最多人睇車，經常要OT工作，我沒有太多時間陪他們。其實我當時已在想，我不想因工作錯失了他們成長期。」

當仔女出世後，Raymond更開始留意食品標籤，發現不少食物都有添加劑，他們經常吃的零食就更厲害，於日他便在家開始製作蛋卷，兩年前更決定開設逸悠爸爸主攻做蛋卷的網店。

做生意無可避免很困身，但Raymond卻依然抽空陪伴兩個小朋友，「我創業其中原因，便是希望陪伴他們成長。現在學校覆課，我每天早上送他們搭校車，然後回店工作，大約下午二時便返屋企陪仔女食下午茶，然後買餸回家，再返舖頭工作，晚上就回家煮飯，雖然每天都很忙碌，但只要見到他們我都覺得值得。」

自己製作蛋卷機

Raymond兩年前﹐以45歲之齡創業，是否有點冒險呢？他說：

我做人的宗旨是「永不說永」，任何事都要嘗試，如果最後失敗，可以重新來過，但不嘗試就不知道會否成功。

▲ Raymond利用自家製的蛋卷機製作蛋卷，十分得心應手，可做出酥脆的蛋卷。(湯炳強攝)

有了創業信念，但路並卻不易行，「在籌備網店時，便上網找蛋卷的食譜，但資料不多，惟有靠自己摸索。而且我做的是長身蛋卷，在香港找不到合適的蛋卷機，曾計劃到台灣買，但想到如果部機壞了怎算，就算想換粒螺絲都難，但我又不能買多幾部做後備，於是我索性自己做部蛋卷機，大約3個月便完成。」

硬件終於解決，但「軟件」都面對問題，「雞蛋會隨天氣有不同的變化，夏天及冬天都出現偏差，直接影響做蛋卷的蛋漿，故要計算準確。我做7種口味的蛋卷，有的水份較重，如椰汁或咖啡，要做到7種不論賣相、味道及口感都有一致性，難度十分高。」

▲ 爸爸七味蛋卷(163元/20條)︰集合7款口味，包括原味、咖啡、椰汁、牛油及特濃朱古力等。咬下去在嘴裏爆開，食到嗦嗦性，水準極高。(湯炳強攝)

雖然面對不同困難，但食客的正面評價卻令他愈做愈起勁，有的更至今難忘，「大約1年前，有個客人想買兩盒蛋卷到台灣探望患有癌症的阿姨，因當時我很忙根本沒辦法做到，但我不想她失望便漏夜趕工，最後她把蛋卷帶到台灣，回來話我知阿姨大讚好味，更食得很開心。」

疫情下生意大跌8成

面對新冠肺炎的打擊，逸悠爸爸生意大跌8成，不少熟客獻計教他把產品放到其他渠道銷售，但Raymond卻拒絕，「我喜歡直接跟客溝通，好食不好食我都知道，但如果放在其他地方賣，食客的反應我未必知，就算想改進都難。」

▲ 金黃蓮蓉手工月餅(198元/4個)︰面層油潤，聞有股月餅的香味，十分吸引。(湯炳強攝)

Raymond更從沒埋怨被疫情影響生意，更視這段時間可不斷改進其他新產品，包括月餅、辣椒油及XO醬。其實這些食品的誕生，都是緣自家人，「阿女很喜歡食月餅，以前每逢中秋節都我都會自製月餅，送給她的同學及家長食，口碑都很好。至於辣椒醬及XO醬的出現，就因我太太很喜歡食辣，特別為她而設。」

▲ 樂悠爸爸現售賣4款醬油，其中有3款不同辣度的辣椒醬(88元-98元/樽)，以及XO醬(188元)，後者特別選用有大粒瑤柱，再配上蝦乾、雲腿、辣椒等製成，香味十足。(湯炳強攝)

愛家的Raymond，當然都有關顧仔仔，「現時我做的蛋卷有7種口味，包括原味、牛油、咖啡、綠茶、椰汁、特濃朱古力，以及我為女女設計的不濃朱古力。我個仔很喜歡飲中國茶，我正計劃推出一款專為他而設的茶味蛋卷，希望快些成功。」

一對仔女都知爸爸愛錫自己，故閒時會到網店工作作支持，「他們會來幫手摺盒，以及打日期標貼以及貼貼紙，十分落力。」

今年父親節，囡囡更會跟爸爸一起做父親節蛋糕，Raymond自言未食心已經甜了。

記者：招美寶